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復旦高中藻礁導覽志工隊 盼「改變世界，從我開始」

2019-04-18 07:45聯合報 記者許政榆╱即時報導

擁有七千多年歷史的桃園觀音藻礁，日前中油研議因應非核家園政策，計劃於桃園觀塘工業區外海建置第3座天然氣接收站，但接收區距離藻礁僅2.4公里，引發環團人士擔憂，多年來反彈聲浪不斷，而除了環團努力維護藻礁，桃園市復旦高中學生也自組藻礁導覽志工隊，期望將藻礁之美傳遞給更多人了解，共同維護藻礁生態。

桃園市觀音延伸至新屋區外海的藻礁地形，將近有5000至7500年歷史，完整藻礁約4.5公里，是全台面積最大礁體，2014年被劃定為野生動物保護區，區內有10類大型藻類、129種動物，包括酋婦蟹、珠螺、草蓆鐘螺、花冠海燕等，日前更發現柴山多杯孔珊瑚等保育類動物，生態樣貌豐富，環團人士為保護藻礁，奮力和政府抗戰到底，透過抗議、靜坐，表態守護藻礁立場。

復旦高中藻礁導覽志工隊成立於103年，復旦高中圖書館主任、藻礁導覽志工隊指導教師陳仁修指出，當時受到導演齊柏林《看見台灣》啟發，紀錄片中蔚藍海域包著一小塊紫紅色藻礁，十分美麗且為千年形成之特殊地形，決定帶領學生加入守護藻礁行列，因此成立志工隊培訓學生成為藻礁導覽員，過去也邀請成大水科技研究中心副主任邱郁文、特有生物研究保育中心副研究員劉靜榆、桃園在地聯盟理事長潘忠政等人至復旦高中演講。

就讀高二的導覽員楊子賢說，從小在大園海邊長大，海洋對他來說是童年的遊樂園，加入藻礁志工隊讓我有機會親自保護這片美麗的瑰寶；導覽員徐丙忠則認為，藻礁不僅是生態環境，更是台灣美麗奇蹟，希望能夠保護這美好一切，不想讓藻礁只剩下回憶或課本中永不復見的歷史照片。

高一的導覽員蔡瑋中說，縱然現在多數人漠視藻礁、或不認識藻礁，期望未來展望如同志工隊口號「改變世界，從我開始」，世界慢慢被保育人士影響，留存藻礁之美。藻礁導覽志工隊隊長范姜心妤說，加入志工隊除訓練口語能力表達，未來更不排隊考取相關大學科系，加入環境保育相關社團，為維護環境盡一分心力。

陳仁修分享，有次出隊導覽，其中一位導覽志工看到有民眾帶小孩去撿貝殼，竟然直接走過去和對方理論，告訴對方寄居蟹需要那些殼，最後對方看著志工隊的學生與學員，不好意思的把撿來的殼都放回海邊，事後志工說，當下只想著要阻止，「因為不做就來不及了」，沒想過對方如果不聽怎麼辦，這件事更加振奮志工隊師生，讓大家知道「環境教育做就對了」。

桃園市復旦高中藻礁導覽志工隊，培訓高中生成為藻礁導覽員，帶領國中、國小學生實地至...
桃園市復旦高中藻礁導覽志工隊，培訓高中生成為藻礁導覽員，帶領國中、國小學生實地至藻礁勘查，認識生態環境，扎根保育意識。圖／復旦高中提供
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桃園市復旦高中藻礁導覽志工隊，培訓高中生成為藻礁導覽員，帶領國中、國小學生實地至...
桃園市復旦高中藻礁導覽志工隊，培訓高中生成為藻礁導覽員，帶領國中、國小學生實地至藻礁勘查，認識生態環境，扎根保育意識。圖／復旦高中提供
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為認識桃園特有的藻礁環境，桃園市復旦高中成立藻礁導覽志工隊，帶領國中、國小學生認...
為認識桃園特有的藻礁環境，桃園市復旦高中成立藻礁導覽志工隊，帶領國中、國小學生認識藻礁，用心經營在地生態保育，今年更榮獲教育部志工績優服務團隊績優服務獎，努力備受肯定。圖／復旦高中提供
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