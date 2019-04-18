竹市客家桐花祭小旅行 揭開城市秘境

2019-04-18 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市客家桐花祭小旅行今年以「藝桐去郊遊」為主題，將於4月26日至5月12日期間熱鬧登場，新竹市文化局推出「茄苳自行車線」、「南隘巴士線」、「風空水源巴士線」，共3條路線9梯次的桐花小旅行，將新竹市客庄特色一網打盡，一次深入了解在地的客家風情，預計4月18日上午10點開放報名。

新竹市長林智堅表示，過去4年透過城市景點的行銷，讓外地朋友重新認識新竹市，今年持續藉由客家美食、客家文化、客家藝術與桐花小旅行的推廣，將這座城市獨特的客家在地美景分享給大家。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，外地人對新竹市的印象就是科學園區，很難想像在園區後山，卻有著一片保留傳統農村風貌的風空社區，除了有百年老樟樹，還有讓高鐵改變路線的伯公廟；在新竹市最南端的茄苳、中南隘，布滿客家人拓墾足跡。

新竹市透過「桐花小旅行」，由專業文史工作者、社區達人帶路，讓民眾有機會深度了解不為人知的客庄秘境。今年桐花小旅行4月18日上午10點開放報名，分3條路線9個梯次，共240個名額，採線上報名，網址為https://ppt.cc/fyvVdx，報名相關問題可洽（03）5251082。

3條路線包括「茄苳自行車線」將探尋香山古道桐花秘境、漫遊茄苳梯田，並親自下田體驗農家樂趣及享用客家媽媽私房料理。「南隘巴士線」將探訪歷史古蹟香山火車站、江屋濟陽堂及境福宮，體驗碾米脫殼的農家趣，及高難度竹編手作；「風空水源巴士線」將拜訪金山面、風空傳統聚落。