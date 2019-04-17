中路二號社宅 正取64戶政策戶將優先選屋

2019-04-17 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園市桃園區中路二號社會住宅已於4月15日完成政策戶抽籤，桃園市住宅處表示，符合政策戶資格的625件當中，抽出64名正取者，其餘皆為備取者，中籤率約10.24%，獲選的政策戶預計在4月26、27日兩天到中路二號社會住宅「看屋」，5月6日則到桃園區公所辦理「選屋」。

桃園中路二號社宅坐落桃園區力行路近永安路口，是桃園自建進度最快的社宅，預計9月開放入住，年初受理申請共1804名民眾遞件，其中一般戶包含10戶服務性入住計畫戶，一共有148戶，有1115戶申請；政策戶提供64戶、有689戶申請，目前10戶服務性入住計畫評選，已在4月5日完成。

桃園市住宅處住宅服務科長陳宣宇表示，中路二號社宅政策戶申請數共689件，但申請政策戶中，還得附上住宅法第4條經濟或社會弱勢證明，經過審查後，符合申請資格者共625件，並在律師，以及住宅處的政風、會計、法制人員共同見證下，於住宅處透過電腦抽籤完成抽籤，名單也在住宅處網站公告。

住宅服務科表示，625件政策戶中，正取64件，備取561件，正取的政策戶若未在5月6日到桃園區公所辦理「選屋」作業，將由備取者依序遞補，如果備取的政策戶仍未遞補上，但年初申請時有勾選到一般戶項目，仍可參與一般戶抽籤，還是有「進住」的機會。