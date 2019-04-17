親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日職／王柏融次打席獲保送 扛三棒上壘率百分百

3度協商宣告破局 長榮空服員恐醞釀罷工

桃園推代送代辦護照成效好 2月迄今開辦收件4247件

2019-04-17 17:10聯合報 記者張裕珍╱即時報導

民眾首次辦理護照，須先到戶政事務所辦理「人別確認」，並自行將護照申請書送外交部申辦，桃園市13區戶所從2月15日起，推出一處收件全程便民服務，比照旅行社模式，由專人親自辦理護照代送、代領服務，民眾反應不錯，民政局統計，開辦迄今第一次申請人別確認者總計8853件，其中代送護照4247件、占總件數約48%，成效不錯。

不過推出此項便民措施，人力及時間成本增加，也造成市民洽辦戶籍登記及證明核發等案件等候時間加長，桃園市民政局今天指出，將研議適度增加該項服務的專案人力，提升戶政為民服務的行政效率，並激勵第一線人員的士氣。

桃園市民政局長湯蕙禎表示，基於「一處受理、全程服務」為民服務精神，今年2月15日開辦「首次申請護照親辦、一處收件全程便民服務」措施，協助第一次申請人別確認作業的市民，代收代送護照申請案至外交部領事事務局，並替民眾代領護照，減少民眾往返麻煩。

不過，湯蕙禎也說，現行外交部領事事務局尚無法透過電子傳輸護照申請書及其附件，護照規費也無法透過超商繳費及匯款方式支付，民政局現以「旅行社模式」，先由各區戶所將申請案送至民政局，再由民政局專人代送至領務局審件等方式辦理，內政部及外交部領務局規畫於108年底實施線上傳輸資料作業模式，相信未來國人申辦護照程序會更簡便快速。

桃園市13區戶政事務所從2月15日起，推出一處收件全程便民服務，比照旅行社模式，...
桃園市13區戶政事務所從2月15日起，推出一處收件全程便民服務，比照旅行社模式，由專人親自辦理護照代送、帶領服務，民眾反應不錯。圖／本報資料照
分享

護照外交部旅行社
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

苗栗市垃圾車位置APP全都露 倒垃圾不用等

2019-04-17 12:53

助新住民機車考照 桃監理站免費代訓50人

2019-04-17 12:53

連續2天坍方…來往竹東五峰 竹122線38K處僅單邊通行

2019-04-17 12:50

越籍優秀女領班、印尼籍看護 獲選竹市模範外籍移工

2019-04-17 11:56

竹市2射箭小將 入選青少年射箭代表隊

2019-04-17 11:41

公園維管權責不一 桃議員盼成立公園處

2019-04-17 11:16

14間法商拜會鄭文燦 肯定桃園投資環境佳

2019-04-17 10:07

影／編織藺草逾80年 近九旬阿嬤技藝讓人驚豔

2019-04-17 07:57

調委入廠訪視 長榮今三度調解

2019-04-16 23:44

量太多 最毒海岸線清除卡住

2019-04-16 23:36

補足南桃醫療缺口 建醫院增病床

2019-04-16 23:30

桃市交大合作 打造智慧生醫園區

2019-04-16 23:25

發展高經濟特色產業 竹縣獲補助2820萬打造五峰雪霸菇

2019-04-16 20:42

「最毒海岸線」挖掘工程停滯？ 竹縣環保局：集塵灰比預期還多

2019-04-16 20:39

來往竹東五峰竹122線37K 經搶通後恢復雙向通車

2019-04-16 18:08

竹市路平計畫明啟動 18道路夜間施工單向通行

2019-04-16 18:06

東協一體化在即 竹市可望透過新加坡打入東協市場

2019-04-16 15:27

百元印度料理藏身校園 晚餐前幾乎完售

2019-04-16 14:16

桃園楊梅現稻熱病 農業局籲農友加強防治

2019-04-16 13:10

桃園採購業務繁重 每人得辦理近億工程

2019-04-16 12:21

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

嘉義市年底導入智慧科技執法 中山路先行試辦

2019-04-16 20:40

影／白沙屯媽祖進香背後 當年一門課讓她決定這段艱難旅程

2019-04-17 08:10

二水碧雲禪寺基地遭拍賣 比丘尼今1612萬元買回

2019-04-16 18:08

「最毒海岸線」挖掘工程停滯？ 竹縣環保局：集塵灰比預期還多

2019-04-16 20:39

愛河現七彩油花被譏挖到石油 高市環保局：截流汙水沖刷

2019-04-16 18:48

去年淹慘 台南麻豆兩座滯洪池容納10萬噸水加入防洪

2019-04-17 09:32

影／大甲媽回鑾安座 馬英九：看到人民信仰真誠和美

2019-04-17 01:53

竹市路平計畫明啟動 18道路夜間施工單向通行

2019-04-16 18:06

嘉義火車站到噴水圓環的中山路 設感應裝置抓違停

2019-04-16 22:18

苗栗市垃圾車位置APP全都露 倒垃圾不用等

2019-04-17 12:53

第一果菜及魚市場改建環評過關 12月開工

2019-04-16 20:45

影／警察新裝與保全雷同？ 嘉市警：警徽階級章可識別

2019-04-16 20:09

戴柯P面具行竊娃娃機 柯文哲狂笑回：太有趣了

2019-04-17 10:53

金門道路密度高卻路況差老被網友K 楊鎮浯要求改善

2019-04-16 19:34

太陽能面板下的農業奇蹟 他創全國最大單一杏鮑菇場

2019-04-17 07:55

補足南桃醫療缺口 建醫院增病床

2019-04-16 23:30

公車右轉 北市要求「指差確認」再行駛

2019-04-16 23:05

網搜嘉義市政府赫見副市長徐文志 市府澄清假消息

2019-04-16 19:56

南投打造中寮環鄉公路 盼讓觀光、交通不走回頭路

2019-04-16 18:48

不是取代春吶 屏東「三大日」已成新的春天音樂節

2019-04-17 14:33

巴黎聖母院與彰邑關帝廟火劫 原來有許多雷同

2019-04-17 12:45

影／綠要盧秀燕表態台中是否紅化？ 議會藍綠鬧不休

2019-04-17 11:40

影／美空姐、帥機師就在面前 偏鄉囝仔眼睛全亮了

2019-04-16 18:46

影／編織藺草逾80年 近九旬阿嬤技藝讓人驚豔

2019-04-17 07:57

來往竹東五峰竹122線37K 經搶通後恢復雙向通車

2019-04-16 18:08

「台中+中央」托育補助 2-6歲福利依舊

2019-04-16 23:25

廠商卻步 社子島查估兩度流標

2019-04-17 00:17

用路人注意 花蓮三號橋本月22日起封閉復建

2019-04-17 14:15

難忘台灣燈會驕傲 屏東縣要再爭取舉辦國慶煙火

2019-04-17 15:38

拜會時代力量黨團求支持 林穎孟：希望柯Ｐ做好做滿

2019-04-17 11:57

彰化靜思堂長照中心啟用 百歲人瑞：不要在家給電視看

2019-04-17 15:36

蔡英文慰勞澎湖空軍 趕赴台南市區漁會動土

2019-04-17 11:12

「象徵漢人400年遷台史」 文化人護台南南山公墓

2019-04-16 22:05

100萬預算通過 嘉義市終於有樹葬區

2019-04-17 15:58

彰化二水碧雲禪寺拍賣 住持1612萬買回

2019-04-16 23:44

左營地下道今填平 5月底前開放通車

2019-04-17 15:30

桃市交大合作 打造智慧生醫園區

2019-04-16 23:25

行政院續挺高雄橋頭科學園區 今年7月前將完成都計變更

2019-04-17 15:15

北市擬解大彎北「就地合法」枷鎖 黃景茂否認放水

2019-04-17 15:23

台南特色公園 遊具燙、滑梯太斜…玩得不安心

2019-04-16 23:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top