桃園推代送代辦護照成效好 2月迄今開辦收件4247件
民眾首次辦理護照，須先到戶政事務所辦理「人別確認」，並自行將護照申請書送外交部申辦，桃園市13區戶所從2月15日起，推出一處收件全程便民服務，比照旅行社模式，由專人親自辦理護照代送、代領服務，民眾反應不錯，民政局統計，開辦迄今第一次申請人別確認者總計8853件，其中代送護照4247件、占總件數約48%，成效不錯。
不過推出此項便民措施，人力及時間成本增加，也造成市民洽辦戶籍登記及證明核發等案件等候時間加長，桃園市民政局今天指出，將研議適度增加該項服務的專案人力，提升戶政為民服務的行政效率，並激勵第一線人員的士氣。
桃園市民政局長湯蕙禎表示，基於「一處受理、全程服務」為民服務精神，今年2月15日開辦「首次申請護照親辦、一處收件全程便民服務」措施，協助第一次申請人別確認作業的市民，代收代送護照申請案至外交部領事事務局，並替民眾代領護照，減少民眾往返麻煩。
不過，湯蕙禎也說，現行外交部領事事務局尚無法透過電子傳輸護照申請書及其附件，護照規費也無法透過超商繳費及匯款方式支付，民政局現以「旅行社模式」，先由各區戶所將申請案送至民政局，再由民政局專人代送至領務局審件等方式辦理，內政部及外交部領務局規畫於108年底實施線上傳輸資料作業模式，相信未來國人申辦護照程序會更簡便快速。
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