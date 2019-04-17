桃園推代送代辦護照成效好 2月迄今開辦收件4247件

2019-04-17 17:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



民眾首次辦理護照，須先到戶政事務所辦理「人別確認」，並自行將護照申請書送外交部申辦，桃園市13區戶所從2月15日起，推出一處收件全程便民服務，比照旅行社模式，由專人親自辦理護照代送、代領服務，民眾反應不錯，民政局統計，開辦迄今第一次申請人別確認者總計8853件，其中代送護照4247件、占總件數約48%，成效不錯。

不過推出此項便民措施，人力及時間成本增加，也造成市民洽辦戶籍登記及證明核發等案件等候時間加長，桃園市民政局今天指出，將研議適度增加該項服務的專案人力，提升戶政為民服務的行政效率，並激勵第一線人員的士氣。

桃園市民政局長湯蕙禎表示，基於「一處受理、全程服務」為民服務精神，今年2月15日開辦「首次申請護照親辦、一處收件全程便民服務」措施，協助第一次申請人別確認作業的市民，代收代送護照申請案至外交部領事事務局，並替民眾代領護照，減少民眾往返麻煩。