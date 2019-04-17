守護民眾食的健康 桃市食安志工教育營強化把關

2019-04-17 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



食安議題近年來備受關注，桃園市衛生局為擴大食安教育面相，今年度首度舉辦「食安志工教育營」，凝聚食品志工力量，強化飲食安全防護網，將所學致力運用於市售食品安全監督成效，並透過社區扎根，提升「全民保食安 全民皆志工」的文化，為食品安全多一層把關。

桃園市衛生局自103年起，於寒、暑假期間，舉辦學童食安營隊，今年擴大加入志工營隊，帶領志工從室內教學走向戶外學習，透過實地參訪連結食品安全教育、食品標示及食品標示訪查要點說明，在有機農場學習食農教育及源頭管理，還可親自DIY抹茶麻糬，由參與式活動深化食安知能，宣導國家食安五環政策-第五環「全民監督食安」，透過業者說明使宣導溝通更多元且深入。

曾榮獲食藥署全國食品衛生志工個人獎的志工曾秀鑾表示，擔任衛生所志工15年、食安志工6年經驗，讓他從家庭主婦走出戶外，學習衛生保健、食品安全相關知識，像是選購食材時，不要只看有效期限，也要注意外包裝的內容物標示是否明確完整；另外面對誇張、涉及到醫療效能的購物推銷時，也會停下來冷靜思考是否適宜，雖然過程辛苦，但為了全民健康，仍會致力從事志工服務．