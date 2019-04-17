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法國在台協會拜會桃市府 鄭文燦關心聖母院災情

2019-04-17 14:01中央社 桃園17日電

法國在台協會率法國工商會及14間法國企業代表拜會桃園市政府，除進行交流也探詢雙方合作可能性，桃園市長鄭文燦也大力推薦桃園優質投資環境，同時關心巴黎聖母院災情。

桃園市政府祕書處今天發布新聞稿表示，法國在台協會主任紀博偉昨晚率法國工商會、14間法國企業代表拜會桃園市政府，藉此讓法商了解桃園投資優勢，也探詢雙方經貿合作可能性。

鄭文燦在會中首先對法國聖母院發生火災，人類文化遺產的重大損失表達不捨，相信法國政府會想辦法將這重要的歷史瑰寶進行修復，並重建得更好。

鄭文燦表示，桃園與法國互動緊密，其民主、文化、科技、商業模式值得學習，在智慧城市、循環經濟以及軌道建設發展上，法國經驗很適合作為借鏡。目前更有迪卡儂進駐桃園、家樂福計畫擴建物流中心，期盼藉機會交流招攬更多法商到桃園投資。

紀博偉除了感謝鄭文燦對聖母院的關心，他也表示，自己來台後，首次有這麼多法商共同拜會一個城市，桃園身為國家門戶城市，更與法國格勒諾布爾阿爾卑斯（Grenoble Alpes）大都會區簽署姊妹市而打開知名度。吸引在台法商期望了解雙方合作的機會。

法國電力公司台灣市場總監鄒宏楷表示，循環經濟、綠能產業都是公司致力發展的項目，加上桃園優越的地理位置及投資環境，期望和桃園有更多合作。

法國鄭文燦
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