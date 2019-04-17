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助新住民機車考照 桃監理站免費代訓50人

2019-04-17 12:53聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園監理站為協助新住民與原住民取得機車駕照，開辦道路交通安全規則、標誌標線號誌課程訓練，並提供50個名額，即日起至4月19日報名，並在4月20到21日周末假期到大溪僑愛國小參加免費輔導，首日完成課程訓練後，隔天將可進行機車考照。

桃園監理站表示，活動訓練不但免費，只要全程參與課程輔導，即可參加考照，如果自4月20日辦理輔導考照訓練課程，21日即可辦理機車駕照考試，第一次報考機車駕照者，得酌收250元，包含筆試及路考，持汽車駕駛執照、輕型機車駕駛執照或一年內第二次以上報名者，則酌收125元。

監理站提到，受理輔導考照訓練名額50人，可透過電話或傳真預約報名，額滿截止，電話03-3664222分機202、203、傳真號碼03-3778216，不受理現場報名，預約報名時間自即日起至4月19日下午5時止，若額滿將不受理報名。

參加訓練的學員，可上交通部公路總局監理服務網模擬練習筆試題目(網址：http://www.thb.gov.tw/)。學員年滿18歲以上，不限戶籍，經體格檢查合格，並且無交通違規尚未結案的新住民與原住民，均可報考，第一次報考駕照者須參加考照前講習。

桃園監理站將於4月20到21日兩天周末假期，在大溪僑愛國小舉辦新住民與原住民免費...
桃園監理站將於4月20到21日兩天周末假期，在大溪僑愛國小舉辦新住民與原住民免費輔導機車考照。圖／桃園監理站提供
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桃園監理站將於4月20到21日兩天周末假期，在大溪僑愛國小舉辦新住民與原住民免費...
桃園監理站將於4月20到21日兩天周末假期，在大溪僑愛國小舉辦新住民與原住民免費輔導機車考照。圖／桃園監理站提供
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駕照監理站原住民
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