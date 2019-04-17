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越籍優秀女領班、印尼籍看護 獲選竹市模範外籍移工

2019-04-17 11:56聯合報 記者張雅婷╱即時報導

印尼籍外籍看護工雅蒂來台工作已11年，照顧經驗豐富，3年前雅蒂剛到李家服務，當時92歲李媽媽因肺炎緊急送醫，雅蒂熟練的與李媽媽的兒女一起照顧，細心呵護下，李媽媽住院22天沒有插管、氣切就康復出院，也讓台大醫院新竹分院醫護人員驚訝，雅蒂因此獲得雇主全家人的信任，今年獲得新竹市模範外籍移工社福類獎項。

竹市約有1萬6千名外籍移工，這些來自不同國家的外籍勞工不僅填補基層勞動力的缺口，也減輕了許多雇主的工作壓力，勞工處將在4月28日為舉辦「美好新竹‧榮耀勞動」表揚大會，頒獎表揚20位模範外籍勞工，希望藉由公開表揚並將其優良事蹟廣宣，給予獲獎人員最大的鼓勵與支持。

李家成員表示，雅蒂的善良與熱心最可貴，她不但把李媽媽照顧很好，更樂意關心及幫忙別人，尤其是附近鄰居有些獨居長輩，雅蒂總是主動幫忙倒垃圾、收衣服，「把厝邊長輩當家人般照顧」，有次雅蒂聽到外頭傳來老人家的哀嚎聲，連忙出去查看，發現老人家跌倒在地無法起身，幸好第一時間被發現，讓長輩能盡快回家休息，所幸沒有引起造成受傷。

越南籍勞工胡氏莊在潤明食品有限公司任職已超過5年，平時工作態度很積極，主動注意生產線問題，也勇於提出改善建議，讓公司產能增加的同時，也減輕同事工作壓力，深獲公司肯定。胡氏莊表示，「技術學起來就是自己的」，幸運遇到好老闆肯用心教，就要認真吸收，她也笑說學好技術，回到故鄉說不定會用的上，今年獲得竹市模範外籍移工產業類獎項。

胡氏莊的雇主楊老闆表示，胡氏莊學習速度快，中文能力很好，無論工作生活上都能流利溝通，還能幫其他同鄉翻譯，個性開朗又聰明，跟同事們相處非常融合，還經常幫忙新進的外籍移工熟悉工作環境及台灣的生活習慣，帶領同仁走向良好的生活品質，是公司不可或缺的「優秀小領班」。

勞工處長黃錦源表示，外籍移工的付出，為許多家庭分攤很多照顧重擔，他們的貢獻是新竹市經濟繁榮及發展的一部分，也是構成社會穩定的主要原因之一，功不可沒。

印尼籍外籍看護工雅蒂（左）今年獲得新竹市模範外籍移工社福類獎項。圖／勞工處提供
印尼籍外籍看護工雅蒂（左）今年獲得新竹市模範外籍移工社福類獎項。圖／勞工處提供
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越南籍勞工胡氏莊今年獲得竹市模範外籍移工產業類獎項。圖／勞工處提供
越南籍勞工胡氏莊今年獲得竹市模範外籍移工產業類獎項。圖／勞工處提供
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