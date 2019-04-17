公園維管權責不一 桃議員盼成立公園處

2019-04-17 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園公園維護管理權責不一、各自為政，有議員指出，桃園境內雖有許多公園，但卻別由養工處、區公所維護，多元化經營卻礙於事權不一，無法有效推展，希望市府能成立公園管理處統一公園事務，桃園市副秘書長兼工務局長黃治峯說，會再研議，規劃將公園跟風管處業務結合。

桃園市境內有多少處公園，養工處昨日在議會回應有648處，但直接由養工處維管的僅有「五大區」33處，等於615處屬各區公所、風管處管轄，議員陳治文指出，公園過去主要是單純休憩運動場所，但現在朝向多元化經營，許多設施，包括大溪區的埔頂公園有親子館、圖書館進駐。不過陳治文說，工務局若做完公園大體檢，了解那些公共設施進駐在公園的同時，是不是一併把公園管理權責統一，以便日後公園整體性規畫。

陳治文提到，若以區公所的能量、人力，維護管理公園的負荷量是相當有限的，她希望工務局做完公園大體檢後，研擬成立桃園市公園管理處，將轄區公園統一納入維管。

目前由工務局養工處管轄的公園，分布在五大重劃區，分別是中路地區、經國特區、大園客運園區、草漯重劃區及高鐵車站特定區（青埔特區），而所屬的公園綠地與道路植栽分別委託廠商維護管理。目前工務局正著手推動無障礙設施、兒童遊戲設施等改善，同時老舊公園景觀再造，尤其是雜亂、設施老舊，不符無障設施，均將一併體檢。