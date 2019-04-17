14間法商拜會鄭文燦 肯定桃園投資環境佳

2019-04-17 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府今天指出，法國在台協會主任紀博偉昨率法國工商會、14間法國企業代表拜會桃園市長鄭文燦，肯定桃園地理位置優、投資環境佳，探詢雙方經貿合作可能性，紀博偉提到，法商對投資桃園躍躍欲試，此次拜會行程，希望讓法商了解桃園投資優勢，相信後續也會帶來更多實質效益，鄭文燦也盼，藉此機會多多交流，能招攬更多法商到桃園投資。

桃園是國家門戶城市，鄭文燦曾在2016年到法國訪問，並與格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區簽姊妹市後，雙方交流密切，也為桃園在法國打開知名度，紀博偉說，他曾多次到桃園市政府拜訪，但這是第一次有這麼多法商共同拜會一個城市，希望能架起桃園與法國合作的橋樑。

市長鄭文燦表示，每次和紀主任相見，如同見到老朋友一般熟悉，桃、法互動緊密，也多虧紀主任的居中協助。法國的民主、文化、科技、商業模式和城市規劃都很值得學習，而桃園在智慧城市、循環經濟以及軌道建設發展上，「法國經驗很適合作為借鏡」。

鄭也提到，知名運動用品量販店迪卡儂2年前進駐桃園、法商家樂福在桃園計畫擴建物流中心，他大力宣傳桃園宜居宜業，並集結運輸、物流、工業和居住等多重功能，也期盼藉以機會交流，招攬更多法商到桃園投資。

除了法國在台協會主任紀博偉來訪，法國在台協會經濟處處長陳百德、法國在台協會政治暨新聞處處長安瀾、法國工商會主席潘杜德等14間法國企業代表也一同拜會桃市府團隊，不少法商當場表示，桃園地理位置優、投資環境佳，深感興趣。法國電力公司台灣市場總監鄒宏楷就提到，循環經濟、綠能產業都是公司致力發展的項目，期望和桃園有更多合作。