親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大甲媽遶境出巡
白沙屯媽祖進香
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「仇恨操盤手」莫迪？ 印度選舉的社群網戰再激化

中職／葉君璋上位味全龍教頭：一軍第3年打季後賽

14間法商拜會鄭文燦 肯定桃園投資環境佳

2019-04-17 10:07聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府今天指出，法國在台協會主任紀博偉昨率法國工商會、14間法國企業代表拜會桃園市長鄭文燦，肯定桃園地理位置優、投資環境佳，探詢雙方經貿合作可能性，紀博偉提到，法商對投資桃園躍躍欲試，此次拜會行程，希望讓法商了解桃園投資優勢，相信後續也會帶來更多實質效益，鄭文燦也盼，藉此機會多多交流，能招攬更多法商到桃園投資。

桃園是國家門戶城市，鄭文燦曾在2016年到法國訪問，並與格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區簽姊妹市後，雙方交流密切，也為桃園在法國打開知名度，紀博偉說，他曾多次到桃園市政府拜訪，但這是第一次有這麼多法商共同拜會一個城市，希望能架起桃園與法國合作的橋樑。

市長鄭文燦表示，每次和紀主任相見，如同見到老朋友一般熟悉，桃、法互動緊密，也多虧紀主任的居中協助。法國的民主、文化、科技、商業模式和城市規劃都很值得學習，而桃園在智慧城市、循環經濟以及軌道建設發展上，「法國經驗很適合作為借鏡」。

鄭也提到，知名運動用品量販店迪卡儂2年前進駐桃園、法商家樂福在桃園計畫擴建物流中心，他大力宣傳桃園宜居宜業，並集結運輸、物流、工業和居住等多重功能，也期盼藉以機會交流，招攬更多法商到桃園投資。

除了法國在台協會主任紀博偉來訪，法國在台協會經濟處處長陳百德、法國在台協會政治暨新聞處處長安瀾、法國工商會主席潘杜德等14間法國企業代表也一同拜會桃市府團隊，不少法商當場表示，桃園地理位置優、投資環境佳，深感興趣。法國電力公司台灣市場總監鄒宏楷就提到，循環經濟、綠能產業都是公司致力發展的項目，期望和桃園有更多合作。

市府秘書處長顏子傑說，上月底桃園與法國格勒諾布爾締結姊妹市滿周年，格勒諾布爾代表團訪桃園分享城市治理經驗，也參與青年局、交通局、經發局的市政規畫交流，成果豐碩。

法國在台協會主任紀博偉（左）昨率法國工商會、14間法國企業代表拜會桃園市長鄭文燦...
法國在台協會主任紀博偉（左）昨率法國工商會、14間法國企業代表拜會桃園市長鄭文燦（右）。圖／桃園市政府提供
分享
法國在台協會主任紀博偉昨率法國工商會、14間法國企業代表拜會桃園市長鄭文燦，表示...
法國在台協會主任紀博偉昨率法國工商會、14間法國企業代表拜會桃園市長鄭文燦，表示法商對投資桃園躍躍欲試，此次拜會行程，希望讓法商了解桃園投資優勢。圖／桃園市政府提供
分享
法國在台協會主任紀博偉昨率法國工商會、14間法國企業代表拜會桃園市長鄭文燦。圖／...
法國在台協會主任紀博偉昨率法國工商會、14間法國企業代表拜會桃園市長鄭文燦。圖／桃園市政府提供
分享
法國工商會主席潘杜德發言，希望能促成雙方交流。圖／桃園市政府提供
法國工商會主席潘杜德發言，希望能促成雙方交流。圖／桃園市政府提供
分享

法國鄭文燦
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

影／編織藺草逾80年 近九旬阿嬤技藝讓人驚豔

2019-04-17 07:57

調委入廠訪視 長榮今三度調解

2019-04-16 23:44

量太多 最毒海岸線清除卡住

2019-04-16 23:36

補足南桃醫療缺口 建醫院增病床

2019-04-16 23:30

桃市交大合作 打造智慧生醫園區

2019-04-16 23:25

發展高經濟特色產業 竹縣獲補助2820萬打造五峰雪霸菇

2019-04-16 20:42

「最毒海岸線」挖掘工程停滯？ 竹縣環保局：集塵灰比預期還多

2019-04-16 20:39

來往竹東五峰竹122線37K 經搶通後恢復雙向通車

2019-04-16 18:08

竹市路平計畫明啟動 18道路夜間施工單向通行

2019-04-16 18:06

東協一體化在即 竹市可望透過新加坡打入東協市場

2019-04-16 15:27

百元印度料理藏身校園 晚餐前幾乎完售

2019-04-16 14:16

桃園楊梅現稻熱病 農業局籲農友加強防治

2019-04-16 13:10

桃園採購業務繁重 每人得辦理近億工程

2019-04-16 12:21

工作有托育設施、子女獎學金 竹縣友善廠商徵才

2019-04-16 11:56

落石封路！來往竹東五峰 竹122線37K處雙向不通

2019-04-16 11:46

睽違9年復辦 百年桃園大圳健行報名「秒殺」

2019-04-16 11:25

明新科大與空大策略聯盟 合作數位學程推廣遠距教學

2019-04-16 09:36

苗栗神經外科急診轉出多 百大良醫陳敏雄加入為恭團隊

2019-04-16 07:47

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00

桃市府交大簽合作意向書 打造「教育研發暨醫療園區」

2019-04-16 10:54

只要百元道地印度料理 藏身清大校園

2019-04-16 07:53
看更多

熱門文章

白沙屯媽祖回鑾用綠布蓋著 專家解釋為何不露聖容

2019-04-16 15:11

嘉義市年底導入智慧科技執法 中山路先行試辦

2019-04-16 20:40

彰化也有極限村落 3條公車路線今天上路

2019-04-16 12:05

基隆10大易肇事排名出爐 這個路段3個月內車禍案破百件

2019-04-16 15:27

二水碧雲禪寺基地遭拍賣 比丘尼今1612萬元買回

2019-04-16 18:08

貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

2019-04-16 13:53

4公斤黃金打造華麗金冠 武德宮財神爺生日花百萬換新帽

2019-04-16 17:07

「如果我不做，誰做」 他守護重症兒獲兒科新銳獎

2019-04-16 13:15

影／白沙屯媽返通霄 與大甲媽依然「王不見王」

2019-04-16 13:17

工作有托育設施、子女獎學金 竹縣友善廠商徵才

2019-04-16 11:56

「新虎皮」制服將上線 資深警憶當年穿卡其色被當學生

2019-04-16 16:46

影／白沙屯媽祖進香背後 當年一門課讓她決定這段艱難旅程

2019-04-17 08:10

父子都在兩岸當過兵 時代洪流讓這家人有奇異經歷

2019-04-16 14:51

「最毒海岸線」挖掘工程停滯？ 竹縣環保局：集塵灰比預期還多

2019-04-16 20:39

愛河現七彩油花被譏挖到石油 高市環保局：截流汙水沖刷

2019-04-16 18:48

被遺忘的角落 花蓮新城鄉古井街住戶仰賴百年古井生活

2019-04-16 11:54

影／大甲媽回鑾安座 馬英九：看到人民信仰真誠和美

2019-04-17 01:53

竹市路平計畫明啟動 18道路夜間施工單向通行

2019-04-16 18:06

大甲媽遶境回鑾 裕珍韾發壓轎金一名阿嬤連續8年搶頭香

2019-04-16 15:12

480元敬老卡竟「貶值」 柯P：是以前少收

2019-04-16 11:53

學者：台灣人為巴黎聖母院哭喊 却對自己文化消失無感

2019-04-16 13:42

屏縣府提供224個暑假工讀職缺 徵青年創意入縣政

2019-04-16 14:23

落石封路！來往竹東五峰 竹122線37K處雙向不通

2019-04-16 11:46

澎湖灣變垃圾場 花火節前見「拖鞋、浮球、寶特瓶」

2019-04-16 13:16

員林藤山步道飄四月雪 雪白桐花佈滿山谷

2019-04-16 15:50

桃園採購業務繁重 每人得辦理近億工程

2019-04-16 12:21

清水景點流浪狗成群 里長嗆官員「要不要抓野狗」

2019-04-16 14:53

韓國瑜推薦閱讀《福爾摩沙大旅行》 作者劉克襄來導讀

2019-04-16 14:46

基隆市教育處長陳素芬將接海科館長 林右昌被動證實

2019-04-16 12:31

聯合醫院又有群聚感染 今年已3起 議員：SOP失效

2019-04-16 13:21

歷史性的一刻 阿里山林鐵列車36年後再度停鹿麻產站

2019-04-16 14:45

金門道路密度高卻路況差老被網友K 楊鎮浯要求改善

2019-04-16 19:34

桃市府交大簽合作意向書 打造「教育研發暨醫療園區」

2019-04-16 10:54

偷吃1節甘蔗罰1個月薪水 台糖橋頭糖廠展文獻

2019-04-16 14:07

警察在北港朝天宮秀新裝 俊男美女架式不輸專業名模

2019-04-16 17:33

太陽能面板下的農業奇蹟 他創全國最大單一杏鮑菇場

2019-04-17 07:55

全國警察換新制服 高雄警吉祥物熊古力也換裝

2019-04-16 15:32

北捷轉乘淡海輕軌免出站 連通道7月完工步行僅1分鐘

2019-04-16 12:17

2名員警考上警佐班 南警組讀書會建功

2019-04-16 15:32

網搜嘉義市政府赫見副市長徐文志 市府澄清假消息

2019-04-16 19:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top