影／編織藺草逾80年 近九旬阿嬤技藝讓人驚豔

2019-04-17 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



88歲的劉蔡腰女士從7歲就開始學習從事藺草編織，迄今超過80年仍創作不輟，苗栗縣文化觀光局山月軒17日起推出她的個展「阿嬤的藺草世界」，展出老人家上百件藺草編織作品，琳琅滿目，件件讓人驚豔。

劉蔡腰女士一生編織藺草，年近九旬仍持續創作，堪稱是地方上最高齡的藺草編織工作者，這次個展也是她有生以來「頭一遭」，老人家今天下午和兒孫、親友開心在會場布展，她的姊姊91歲的陳茶女士自幼也學習藺草編織，專程到場陪妹妹布展，場面溫馨。

「藺草之鄉」 自小學編織

苗栗縣文化觀光局指出，苗栗縣苑裡鎮早年是國內藺草編織重鎮，也是台灣的「藺草之鄉」，藺草編織工藝到今天已流傳近300年，上世紀60年代是藺草工藝行業發展的最高峰，但隨著工業發展，加上與日本斷交的衝擊下，藺草編織藝品的銷售通路日益減少，導致藺草編織產業逐漸沒落，幸好藺草編織技藝在苑裡仍有許多「編織阿嬤」延續著這傳統技藝並傳承下一代，劉蔡腰女士就是其中之一。

劉蔡腰和姊姊陳茶出生苑裡鎮苑港里，但因家貧幼時都被送出當童養媳及養女，7歲時劉蔡腰就開始跟家人學習藺草編織，早年編織藺草蓆、藺草帽是苗栗海線通霄、苑裡地區婦女必要的家庭手工技藝，為了協助家計，劉蔡腰從小就從事編織，以致無法上學認字，迄今對老人家仍是一大遺憾。

不識字卻在草編展創意

近廿多年來，藺草編織從手工產業漸昇華為傳統技藝創作，劉蔡腰編織不輟，雖然不識字，在編織圖案及字體上顯得吃力，但她靠著對編織的執著與毅力，排除萬難，完成了許多創意編織，表現出獨特的創作風格，更豐富了藺草編織的生命力。