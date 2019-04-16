發展高經濟特色產業 竹縣獲補助2820萬打造五峰雪霸菇

2019-04-16 20:42 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



營造新竹縣山地五峰鄉成為北台灣段木香菇的故鄉，新竹縣政府原住民行政處獲得原住民族委員會補助2820萬元，扶持鄉民共同發展「五峰雪霸菇」菇類種植產業，強調友善無毒的自然培植方式，讓消費者安心吃、吃健康，同時提高菇農收益，並藉發展林下經濟及在地商機，吸引原住民青年返鄉就業。

這個案子經縣府原住民行政處長雲天寶多次前往中央部會(原住民族委員會)提出簡報，說明輔導竹縣原鄉段木香菇產業有助於提升部落鄉民整體經濟收入、活化部落農特產業，並吸引青年返鄉就業，進而改善部落老齡化問題。歷經多次協商結果，最終獲得原民會補助的2820萬，一共是三年總計畫的經費，108、109、110年度經費分別是940萬元。

原民處表示，段木香菇是全世界最早人工栽培菇類之方式，距今1700年前晉朝張華「博物志」就有紀載「江南諸山郡中，大樹斷倒者，經春夏生菌，為之椹」，其中椹即是指菇類。因菇類菌絲主要利用段木內之木質素與纖維素等大分子，因此菌絲生長較為緩慢，產量也較現行太空包方式少，因此大型栽培之農戶已經較少。

拜近年來觀光產業發達及自然農法盛行，許多業者改利用傳統段木種植香菇的方式打造觀光農業，讓段木種植的香菇、木耳與牛樟芝..又熱門起來。

原民處指出，五峰鄉種植段木香菇的農戶，以極為偏遠的桃山村石鹿部落與民石部落，及竹林村忠興部落、羅山部落為最多。至於大隘村與花園村，則僅有極為零星的小規模種植菇農。

獲得原民會經援後首年的工作內容，包括輔導籌組產銷班或合作社、設計共同品牌與CIS系統、設計及製作共同包裝、建立產品分級制度、菇園診斷及培植技術與設施輔導、輔導開發菇類美食料理、導入有機香菇認證作業、建立粉絲專業與社群群組等。