「最毒海岸線」挖掘工程停滯？ 竹縣環保局：集塵灰比預期還多

2019-04-16 20:39 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



在地民眾希望能盡快以帆布或不透水布覆蓋，以免揚塵。圖／姜政焜提供 分享 facebook 被批評是「最毒海岸線」的新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸，在中央緊急補助3800萬，去年九月開工挖除，原本預計去年底完成清理，最近工程卻停滯，在地民眾擔心不已。對此，新竹縣環保局回應，因挖除後發現量比預計還多，因此向中央再申請經費，將會繼續施工。

根據環保署的調查資料顯示，新豐海岸2、30年前遭非法棄置廢棄物，區域南北長約2公里，就在新豐竹北區域垃圾掩埋場外沿岸，總共約有3萬5629立方公尺。當中屬於有害事業廢棄物、集塵灰的數量是1380立方公尺，占總量約4％，換算重量大約是2200多公噸。

去年新竹縣府爭取到中央經費後，檢測確認作業範圍後，隨即於9月中旬挖掘及篩分，原訂去年12月將會完成清理及場址鞏固、復原工作。但在地民眾發現，工程不僅還沒結束，近期竟然還停工，擔心最毒海岸線清不完。長期關注此案的在地居民、前鳳坑村長姜政焜，多次到場監督，他說開挖後太空包裸露，就怕隨著雨水流入海中或隨強風飛散在各處，希望能盡快以帆布或不透水布覆蓋，以免揚塵。

對此，新竹縣政府環保局代理局長羅仕臣回應，這次開挖約三分之一時，就發現量比預期的還多，縣府投入六、七百萬施工，另也爭取環保署近3千萬的補助，目前都已送件，等中央核定中。

姜政焜說，施工已經停了快三個月，希望縣府能盡快爭取到追加預算，才不會避免再次污染，否則在地民眾人心惶惶。