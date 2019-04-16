影／客家美食4炆4炒的創意 工藝腕表獲德國設計獎決賽優勝

2019-04-16 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



「苗栗的文創、三義的木雕、台南的表殼、台中的表面」手作工藝腕表，苗栗縣頭份市鐘表業者徐嘉明、莊雅婷夫婦獲得2019年德國設計獎決賽優勝，苗栗縣長徐耀昌今天肯定是有溫度的創新設計，讓世界看見苗栗。

42歲徐嘉明說，工藝腕錶以象徵闔家團圓的圓桌為設計概念，表面除了idodan商標，留了9個點，寓意回家吃飯在餐桌上留久一點的意思，並以客家話「1多點」idodan為名，主角是三義木雕，原木要放的夠久，才能克服木頭熱漲冷縮，且需要老師傅的功力，表框的圓形薄切片才不會發生龜裂。

「戴得越久顏色越深，並散發木頭的香氣！」徐嘉明夫婦強調，木頭的紋理不同，顏色也代表客家美食4炆4炒的顏色，每支手表都與眾不同，尤其是簡單3個零件，拆解、組合都方便，更可以有不同搭配，符合潮流趨勢的個性化要求，手表已取得台灣、大陸專利權。