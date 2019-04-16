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又有武統論人士要來台？陸委會：嚴密注意、拒絕其入境

土地遭強制徵用 竹北居民陳情抗議

2019-04-16 20:09聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣竹北市竹義街1巷，在32年前重測且公告確定既成巷道及消防通道用地，但附近的11位地主指控，竹北市公所在未經同意下，在私人土地上強行設置排水溝並鋪設柏油路面，巷子還因被列為消防通道畫上紅線，認為市公所這種行為是「強佔」。公所今天到場勘察，表示可以在所有地主同意下進行廢溝，而消防通道及畫設紅線，仍需進一步研議。

林姓地主表示，位於竹義街1巷的房子在1977年興建完成，縣府在1987年5月，因闢建三民路而重測，並公告竹義街1巷地號844及846為既成巷道及消防通道用地，但他們「申請地政事務所量測後，發現竹北市公所在未經居民同意下，以目測方式，強行在私地上設置排水溝後鋪設柏油路面，強占民地多年。」

林姓地主更指出，上述約10坪大的私地，他40多年來每年繳1000多元的稅，他在1996年、2009年及今年陸續向竹北市公所陳情，每次得到的回覆均以「既成道路」及「消防通道」為由不處理，讓他40多年來合法繳稅、憲法保障的私有財產被強佔。

地主們認為，公所應將竹義街1巷東側的排水溝移至公有地，還地於民。市公所、縣府工務處建管科、交旅處等單位今天前往實勘，多名縣議員和市代親自或派助理到場關心，不過因牽涉多個公部門，目前仍無具體共識。

竹北市公所工務課表示，排水溝一般為截流路面雨水而設置，基於安全不宜移至路中間的公有地，但可以先釐清竹義街一巷排水溝當年設置的原委，取得一巷所有地主同意後，廢掉單側的排水溝，但關乎消防通道及畫設紅線，仍需進一步研議。

新竹縣竹北市竹義街1巷，在32年前重測且公告確定既成巷道及消防通道用地。記者陳斯...
新竹縣竹北市竹義街1巷，在32年前重測且公告確定既成巷道及消防通道用地。記者陳斯穎／攝影
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林姓地主向現勘的新竹縣政府、竹北市公所及民意代表陳情，指控「竹北市公所在未經地主...
林姓地主向現勘的新竹縣政府、竹北市公所及民意代表陳情，指控「竹北市公所在未經地主同意下，在私人土地上強行設置排水溝並鋪設柏油路面」。記者陳斯穎／攝影
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