道路挖掘埋管回復未落實 桃議員要求改善

2019-04-16 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



為解決路不平，桃園104年起力推8年100億路平專案，但道路挖掘頻繁，卻讓開車、騎車族不怎麼領情，有議員拿出民調反駁、更有議員舉出民眾因道路顛簸造成「車子避震器壞掉」，由於近期民生汙水下水道施工，許多民眾來電反映路平問題，讓工務局為此疲於奔命。

桃園道路品質如何？議員牛煦庭拿出研考會滿意度資料，去年第三季民調，有63.9%滿意，33%不滿意，他說，路不平感受來自兩個問題，道路毀損未能及時反應、道路假（臨時）修復品質不佳。

議員王浩宇說，他常遇到挖掘完沒即時填補的，少則3天，甚至好幾個月，他要求工務局限縮時程讓挖掘廠商有所壓力，負責台電、自來水公司等管線單位也一併要求。議員萬美玲則直指，桃園區還有很多路鋪也不鋪不好，每次復原沒辦法達到標準，不僅道路坑坑疤疤，還因此讓民眾車輛避震器毀損。

工務局報告指出，路平專案從104年至106年已完成130條，改善長度約307公里，面積達401萬平方公尺。去年已完成51條，改善長度約78.9公里，面積約83萬平方公尺。