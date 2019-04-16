來往竹東五峰竹122線37K 經搶通後恢復雙向通車

2019-04-16 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



來往新竹縣竹東、五峰方向的竹122線「南清公路」約37公里處，上午因路樹倒塌、邊坡坍方造成雙向不通，經過縣府工務處搶修後，目前已恢復通行。

警消人員指出，今天上午11點左右，通往竹東鎮及五峰鄉的主要道路竹122線約37公里處，因雨勢過大，造成路樹倒塌、土石坍方，事發後第一時間通知縣府工務處前來搶通，清理落石。