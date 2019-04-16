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竹市路平計畫明啟動 18道路夜間施工單向通行

2019-04-16 18:06聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市府每年例行計畫「路平專案」明天啟動，第一階段明起至5月共有18條重要道路都...
新竹市府每年例行計畫「路平專案」明天啟動，第一階段明起至5月共有18條重要道路都即將改頭換面，預計5月底前完成面積23萬平方公尺路段。圖／新竹市府提供
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「啊，早餐又跳車、雞蛋又破了，都是路不平害的啦！」，新竹市府每年例行計畫「路平專案」明天啟動，今年度投入2.3億持續改造，第一階段明起至5月共有18條重要道路都即將改頭換面，包含機車族最期盼改善的竹光路、瑞光街、新香街、明湖路、經國路二段、中央路等，預計5月底前完成面積23萬平方公尺路段，讓大家早餐不跳車，雞蛋不再破。

竹市府工務處代理處長蔡天力表示，今年度第一階段路平計畫首波改善為4月17日啟動的中央路「民生路至自由路路段」，採夜間施工，施工期間為晚間9時至上午7時，採單向施工，該路段仍可單向通行。

工務處表示，4月將改善包括東區中央路、明湖路、金山街、仰德路，北區經國路，香山區莊敬街、瑞光街30巷、莊敬街29巷、瑞光街等9條道路；5月1日起將陸續針對東區東光陸橋、振興陸橋、公道五路二段、大學路，北區竹光路，香山區香山一路、新香街北側、東鄉路一段南側、茄苳北街等9條道路改善，預計5月底前完工。

其中，竹光路連接台68線、武陵高架橋與未來公道三路，是香山來往市區主要道路，但長年未經整修，道路坑洞多，影響機車族與用路人安全，將於5月進行全線刨除重鋪，改善後搭配未來公道三完工，將全面提升竹市交通路網暢通與安全性。

而振興陸橋與東光陸橋因車流量大、機車族多，是改善重點之一，振興陸橋曾於民國88年重新刨鋪，現路面已使用20年；東光陸橋於民國93年刨鋪，已有15年未曾重新整修路面，2陸橋將於5月啟動路平，工務處表示，將安排在晚間開始施工，盡量減低交通影響。另外，台15線因使用率高，但也有10年未曾整修路面，6月將針對台15線竹港大橋至浸水橋路段進行刨除重鋪，改善長度達6.65公里。

工務處呼籲民眾，為落實聯合施工及建案整合等路平管理政策，減少不必要的重複整修，在預定改善路段沿線上，若有計畫型的管線汰換、新建房屋或民生管線挖掘需求者，可事先申請許可，在鋪設前挖埋完成，盼大幅減少減少額外刨挖，維持道路平整舒適。施工進度可至「新竹市路平主題網」查詢。

新竹市府每年例行計畫「路平專案」明天啟動，第一階段明起至5月共有18條重要道路都...
新竹市府每年例行計畫「路平專案」明天啟動，第一階段明起至5月共有18條重要道路都即將改頭換面，預計5月底前完成面積23萬平方公尺路段。圖／新竹市府提供
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新竹市府每年例行計畫「路平專案」明天啟動，第一階段明起至5月共有18條重要道路都...
新竹市府每年例行計畫「路平專案」明天啟動，第一階段明起至5月共有18條重要道路都即將改頭換面，預計5月底前完成面積23萬平方公尺路段。圖／新竹市府提供
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