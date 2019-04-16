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東協一體化在即 竹市可望透過新加坡打入東協市場

2019-04-16 15:27聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權今天赴新竹市拜會市長林智堅，雙方就招商、新創、觀光交流，林智堅表示，看準新加坡來台旅客的龐大商機，盼竹市能前往新加坡開設觀光展，將竹市旅遊推廣到新加坡；黃偉權說，東協一體化在即，盼未來雙方加強合作，讓新加坡成為竹市商品打入東協市場的平台。

新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權、副代表邱俊育、主任林詩慧今天拜會竹市府，林智堅表示，新加坡在各世界組織中扮演重要角色，值得借鏡，他說，除新加坡著名的國家圖書館、動物園，可作新竹動物園與總圖的參考，「LaunchPad」新創園區也在新加坡政府和民間的努力下成為重要創業聚落，超過百間新創、創投公司進駐，盼能參訪了解新加坡政府如何扶持新創，為籌備竹科X基地做足準備。

黃偉權正面回應表示，過去從總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、荷蘭代表紀維德等人口中，聽到他們對新竹市的正面評價，且新竹市有許多大廠都有在新加坡設分公司，他說，新加坡政府正大力倡導新創，結合大學與廠商一同交流，爭取天使基金，而LaunchPad新創園區是最好例子，其中更有許多台灣年輕創業者，包含App、fintech等產業，推薦市府團隊造訪。

黃偉權表示，東協國家也將在2020年一體化，新加坡也有意願在台灣投資，2013年簽訂「台星經濟夥伴協定」免稅也有利雙方出口，而新竹市更有IT、AI、3C產業聚落，相信台灣與竹市IT產業打入東協、周邊印尼、馬來西亞等地，可以以新加坡為窗口，協助竹市進入東協市場，並推薦竹市參加新加坡旅遊展，建立旅遊平台與商品平台，向新加坡人推銷3C產品、腳踏車等商品。

新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權（左）今天赴新竹市拜會市長林智堅（右），雙方就招...
新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權（左）今天赴新竹市拜會市長林智堅（右），雙方就招商、新創、觀光。圖／新竹市府提供
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新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權（左）等人，今天拜會竹市府。圖／新竹市府提供
新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權（左）等人，今天拜會竹市府。圖／新竹市府提供
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新加坡新竹東協
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