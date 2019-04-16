收到法院支付命令 林思銘：務必在20天內提出異議

2019-04-16 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣立法委員參選人林思銘近日發揮自身法律專業，在臉書開直播暢談法律議題，以「思銘會客室」每周暢談一主題，開放民眾線上法律互動，讓民眾獲得法律資源和即時扶助，昨晚的主題是支付命令詐騙，教導民眾收到法院寄發的支付命令，千萬不要放著不管，務必在20天內提出異議。

林思銘表示，支付命令對許多民眾來說來說艱深難懂，因此他選擇用實際服務過的案例來分享，簡化法律的繁瑣度，用輕鬆言談讓大家能夠輕易懂了解。

林思銘在直播中拿出過去協助法律文書，指出一位竹東居民收到法院寄發的支付命令，誤以為是詐騙集團偽造的法院書狀，不當一回事，不予理會，並表示雖然過去有欠錢，但債務早已在10年前就還清，但沒想到債權居然被資產公司濫用，且對方提供不出明確借貸證據，這位居民最後則在林思銘的協助下提出異議，保住370萬的辛苦錢。

林思銘也提醒民眾，若莫名收到法院寄發的支付命令，正確作法應是在收到支付命令後20天內提出異議，讓支付命令於其異議範圍內失其效力，收到法院寄發的支付命令時，千萬不要放著不管，務必在20天內提出異議，以免遭受無妄之災。