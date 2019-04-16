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桃園採購業務繁重 每人得辦理近億工程

2019-04-16 12:21聯合報 記者林育瑩╱即時報導

桃園市工務局業務繁重、工作負荷大，但人員總是不足，有議員直指，工務局採購科僅有11人，每1人平均要辦理100萬採購達78件，怎麼負荷，質問工務局如何改善，桃園市副秘書長、工務局長黃治峯回應，人員不夠部分，除了招募、業務委外，以及跟中央爭取員額增補，但議員憂心，人員不夠，道路、工程品質如何兼顧。

議員劉茂群質問採購科有多少人，工務局回應僅有11位，7位正式編制，約聘4位，劉茂群說，這11位採購人員，平均1人就要辦理100萬以上案子就達78件，她拿出報告指出，工務局從去年1月至12月辦理100萬元以上採購案決標案件數達862件，預算金額780億。他質問如何改善這樣狀況，更質問工務局一個月要加班多少天？工務局長黃治峯坦言「同仁常常加班。」劉茂群直接了當的說「就是人員不足嘛！」

劉茂群還提到，新工處正式編制人員約80名，約聘雇9名、技工編制人員為1名、臨時人員預算員額為95名，總計185名，與實際所需人力215名相差30名，且每名承辦平均須背負約3.4億工程。

黃治峯回應，人員不夠的部分，有缺額都會繼續補，有些工作會朝委外進行，年底桃園人口成長到一定人數，還會跟中央爭取員額增補。

劉茂群表示，要馬兒好，又要馬兒跑得快，不論工作委外，品質還是要兼顧，不要因為人少而影響工程品質，黃治峯強調工程品質不會馬虎。

有議員直指採購人手不足，業務繁重，桃園市副秘書長工務局長黃治峯說，人員不夠部分，...
有議員直指採購人手不足，業務繁重，桃園市副秘書長工務局長黃治峯說，人員不夠部分，除了招募、業務委外、還會再中央爭取員額增補。記者林育瑩／翻攝
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