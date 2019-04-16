工作有托育設施、子女獎學金 竹縣友善廠商徵才

2019-04-16 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣體育場明天有一場友善廠商徵才活動，這次以具有有托育設施（措施）及相關福利津貼的32家廠商參加，相當特別。記者郭政芬／翻攝 分享 facebook

新竹縣體育場明天有一場友善廠商徵才活動，這次以具有有托育設施（措施）及相關福利津貼的32家廠商參加，提供2000個職缺，希望讓員工兼顧家庭和工作，上班免煩惱！

竹北就業中心說明，以往民眾在求職時，常會詢問相關親子福利措施，因此這次首度以「友善廠商」為主軸，例如多家公司提供特約幼兒園、托嬰中心、生育禮金等福利，或是子女獎學金等，讓員工兼顧家庭和工作，上班免煩惱。

這次參與職缺的32家廠商，除了列出薪資與職缺內容外，還包含托育設施、補集乳室、家庭日或員工眷旅遊、員眷補助保險、子女獎學金等。

這場友善廠商徵才活動，由勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與新竹縣政府主辦，以園區、新竹工業區的製造廠商為主軸，另還有多家服務業。明天上午10點到下午2點，在新竹縣體育場（竹北市福興東路1段1號）登場。

協辦單位、新竹縣政府青年事務中心主任田永元表示，越來越多人重視工作與家庭關係，若職場的環境友善，能帶給員工好的份圍。未來竹縣府青年事務中心也會陸續建立資料，在各個縣府活動中設攤提供求職平台資訊，讓民眾不用大老遠到各地徵才，能有效、快速找到適合職缺。

凡於現場填寫線上滿意度問卷並出示畫面，可於服務台領取限量宣導品一份，送完為止。民眾可上無紙化徵才活動E網（http://www.jobs.org.tw/）、桃竹苗分署網頁，查詢最新徵才活動，或電洽（03）554-2564#3223竹北就業中心劉先生。