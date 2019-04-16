睽違9年復辦 百年桃園大圳健行報名「秒殺」

2019-04-16 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園農田水利會為慶祝創會百年，將於5月5日復辦睽違9年的大圳隧道健行活動，12日對外宣布開放報名的消息一出受到熱烈回響，健行報名2千人額滿。圖/桃園市農田水利會提供 分享 facebook

桃園農田水利會為慶祝創會百年，將於5月5日復辦睽違9年的大圳隧道健行活動12日對外宣布開放報名的消息一出，即受到熱烈回響，水利會指出，健行限額報名2千人短短兩天就「秒殺」，已在官網宣布報名提前截止報名，水利會今天提醒參加民眾，大圳健行有7成路段是在導水路及水圳隧道中行走，鞋、褲一定會溼透，籲請參加民眾自備鞋、褲換穿，才能盡興體驗，享受百年水利風情。

桃園農田水利會指出，「走過百年─桃園大圳隧道探險之旅」健行活動5月5日於石門水庫進水口登場，參加名額2000人，其中有800人為水利會所屬的小組長及同仁，水利會於4月8日起受理一般民眾報名，並於12日開記者會對外發布訊息後，由於健行機會難得，當天下午就有超過400多人報名，昨天上班日15日又陸續湧入600多人到水利會報名，火速額滿。

桃園大圳迄今近百年歷史，其中石門峽至八德大湳近20公里長的導水路，絕大部分都是在地底下的穿山涵洞隧道，平時難以親近，桃園農田水利會指出，過去曾辦大圳隧道健行，累計吸引5萬人次參與大圳健行活動，今年是睽違9年復辦，活動期間將進行斷水作業，以利民眾進入，事前也經安全檢驗，確保行進安全。

水利會指出，健行路程平面道路為1.3公里、隧道2.7公里，隧道部分將從桃園大圳二號隧道出口一路走到桃園大圳進水口，預估全程健行時間約為1.5小時。