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桃市府交大簽合作意向書 打造「教育研發暨醫療園區」

2019-04-16 10:54聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市「教育研發暨醫療園區」約2.7公頃、將設於機場捷運A19桃園棒球場站周邊，...
桃園市「教育研發暨醫療園區」約2.7公頃、將設於機場捷運A19桃園棒球場站周邊，目前已由小學用地變更地目為文教用地，將發展各項特色國際生醫教研與服務、智慧科技、智慧生醫及智慧管理等。圖／教育局提供
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為發展智慧科技、智慧生醫，桃園市政府和國立交通大學今日簽署合作意向書，未來將於桃園發展「教育研發暨醫療園區」，包括交通大學校長張懋中、陽明大學校長郭旭崧，以及宏碁集團創辦人、交大校友會後援會長施振榮皆出席，合作意向書更奠定合作基礎，未來以共同推動教育、研發、生醫與管理為目標，期能促進國家發展下一世代新興產業。

桃園市長鄭文燦指出，近年來台灣發展，已逐漸將從IOT演變為AIOT，加上台灣電子產業、醫療發展為世界之軀，未來配合「亞洲•矽谷」計畫推動，以創新驅動經濟成長、物聯網促進產業轉型升級為願景，將帶動桃園市成為亞太創新交流樞紐、建立產業資訊及人才交流的重要平台，打造具有國際面向的多元學習環境。

國立交通大學以理工著稱，近年結合既有優勢，邁入數位生醫電子領域，發展問題解決取向之科技應用工程領域，交通大學未來發展主軸為推動智慧醫療，產官學研攜手進行智慧醫療技術的合作，整合生醫、物聯網、大數據、電資光通、機械、材料等跨領域研發能量，打造兼具高研究水準與臨床試驗能力的國家級研究中心。

桃園市「教育研發暨醫療園區」約2.7公頃、將設於機場捷運A19桃園棒球場站周邊，目前已由小學用地變更地目為文教用地，將發展各項特色國際生醫教研與服務、智慧科技、智慧生醫及智慧管理等，以支持青埔特區創新、創意及創業能量；同時推動高等教育，辦理國際聯盟之EMBA教育、設立智慧生醫教學與研究中心、與國際知名生醫及管理學院合作提供服務，並設立兼具教學研究功能之國際醫療醫院。

鄭文燦指出，目前桃園市醫療資源分配不均，醫院大多位於北區，包括林口長庚就有6000多床，但南區依人口比例算，足足少了1600多床資源，未來陽明大學和交通大學兩校併校，生醫研發聚落成立後，更能促進醫學發展。

施振榮指出，未來除了將找來國際資源協助研發，更盼於此打造「國際高級健檢中心」，以發展高階醫療設備為首，讓傳統生醫轉型為數位生醫。

桃園市「教育研發暨醫療園區」之核心區位優勢及重點發展樞紐，將媒合與加速跨領域技術整合研發，交通大學培育優異科技人才穩紮研究基礎，並兼具教學、研究及創新之多樣化角色；雙方深度合作將促成產業轉型及國際化，開創智慧醫療產業新紀元。

為發展智慧科技、智慧生醫，桃園市政府和國立交通大學今日簽署合作意向書，未來將於桃...
為發展智慧科技、智慧生醫，桃園市政府和國立交通大學今日簽署合作意向書，未來將於桃園發展「教育研發暨醫療園區」。記者許政榆／攝影
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為發展智慧科技、智慧生醫，桃園市政府和國立交通大學今日簽署合作意向書，未來將於桃...
為發展智慧科技、智慧生醫，桃園市政府和國立交通大學今日簽署合作意向書，未來將於桃園發展「教育研發暨醫療園區」。記者許政榆／攝影
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為發展智慧科技、智慧生醫，桃園市長鄭文燦和國立交通大學校長張懋中今日簽署合作意向...
為發展智慧科技、智慧生醫，桃園市長鄭文燦和國立交通大學校長張懋中今日簽署合作意向書，未來將於桃園發展「教育研發暨醫療園區」。記者許政榆／攝影
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