明新科大與空大策略聯盟 合作數位學程推廣遠距教學

2019-04-16 09:36 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



明新科大與國立空大策略聯盟，將結合兩校資源合作數位「新空」學程，推廣遠距教學與數位課程，提供多元進修管道。圖／校方提供 分享 facebook

明新科技大學為有效整合及推動學界與業界資源充分利用，與國立空中大學建立教學策略聯盟，並於昨天在國立空中大學會議廳舉行策略聯盟合作簽署儀式，明新科大校長林啟瑞、空中大學校長陳松柏代表雙方簽署備忘錄，明新科大將結合空大資源運用，共同建立數位教材、遠距課程教學推動等事項，雙方將加強後續在數位教學課程及資訊交流等資源互惠合作，讓雙方優質特色完美融合共創佳績。

空中大學校長陳松柏表示，國立空中大學是國內第一所採用視聽傳播媒體教學的大學，以終身學習之精神配合時代變遷需求，採多元傳播媒體實施全時、開放、永續成人進修及繼續教育，來培育重視生活與文化素質，具備責任與專業素養的現代公民。空大現在全國各地有13個學習指導中心及40個面授點，提供各地學員就近學習的方便性，是國內的數位典範大學。

明新科大校長林啟瑞表示，明新科大致力推廣教育，與空大理念不謀而合，雙方合作將有更多元的數位課程嘉惠兩校學生。

林校長表示，與空大將從80學分班、二技學分班、禮儀師學分班的遠距教學進行初步合作，建立數位「新空」學程，將課程透過空大專業的遠距設備進行完善的教案建置，透過遠距教學的方式，讓更多的偏遠地區需要進修的民眾能在工作之餘，更便利的進修課程，學有所得，並進一步在明新科大建立空大管理研究所的教學點來推廣相關課程，兩校結盟發揮彼此資源特色，使雙方教學資源運用達到最大化。