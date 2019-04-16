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只要百元道地印度料理 藏身清大校園

2019-04-16 07:53聯合報 記者張雅婷╱即時報導

平常吃一頓道地的印度餐食，至少要3百元起跳，清大校園內卻有百元就能吃飽的印度餐，藏身在校園第二招待所與人社院餐廳，平時除了有清大、交大各國師生會到餐廳用餐，還吸引竹科工程師等校外人士前來用餐。業者陳占欽表示，根據他們觀察，清交師生，加上竹科工程師，約有千名印度籍人士，對印度餐的需求不小，不過他發現台灣人更喜歡吃印度料理。

陳占欽說，校內印度餐的起源來自他們在製作台式自助餐時，來自交大的印度學生擔任工讀生幫忙打菜、洗碗等，後來學生自告奮勇以印度餐食作為員工餐，他們吃完覺得驚為天人，開始將「員工餐」推出作為招牌，沒想到推出2年多來大受好評，平常一至五中午餐廳總是高朋滿座，每天準備約200人的份量，也幾乎都能在晚餐前賣光光，深受地方好評。

這裡的印度餐食被學生稱讚口味道地，陳占欽表示，過去他們都一年到印度海德拉巴一次採購香料，直到最近找到台北有品質相同的香料後，才不必大老遠跑到印度採購。

從第一位來自印度海德拉巴的交大學生掌廚至今，現在印度餐廳的掌廚都是由印度學生擔任，現任掌廚的印度學生伊默，是電子相關科系的高材生，他說，因為台灣物價貴，他們平常就習慣買香料在宿舍煮東西吃，看到台灣人對印度料理接受度很高，感到欣慰。

清大校園內有百元就能吃飽的印度餐，藏身在校園第二招待所與人社院餐廳。記者張雅婷／...
清大校園內有百元就能吃飽的印度餐，藏身在校園第二招待所與人社院餐廳。記者張雅婷／攝影
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清大校園內有百元就能吃飽的印度餐，藏身在校園第二招待所與人社院餐廳。記者張雅婷／...
清大校園內有百元就能吃飽的印度餐，藏身在校園第二招待所與人社院餐廳。記者張雅婷／攝影
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清大校園內有百元就能吃飽的印度餐，藏身在校園第二招待所與人社院餐廳。記者張雅婷／...
清大校園內有百元就能吃飽的印度餐，藏身在校園第二招待所與人社院餐廳。記者張雅婷／攝影
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清大校園內有百元就能吃飽的印度餐，藏身在校園第二招待所與人社院餐廳。記者張雅婷／...
清大校園內有百元就能吃飽的印度餐，藏身在校園第二招待所與人社院餐廳。記者張雅婷／攝影
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清大校園內有百元就能吃飽的印度餐，藏身在校園第二招待所與人社院餐廳。記者張雅婷／攝影
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