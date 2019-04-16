竹北納骨塔會勘 現場激烈對話

2019-04-16 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹報導



新竹縣竹北市公所昨天邀代表會勘察第六公墓納骨塔興建案與聯外道路拓寬位置，現場遭到大義里長曾台安和反鳳岡納骨塔自救會民眾抗議，痛批公所不尊重在地民眾，沒有先行溝通就要強行過關，要求重新選址、退回環評。

市長何淦銘回應，竹北市人口將要邁入19萬，卻沒有納骨塔，代表竹北市的確有需求，等納骨塔相關自治條例經代表會通過，會儘速召開說明會溝通。 竹北市長何淦銘（右二）昨邀請代表會會勘第六公墓納骨塔與聯外道路拓寬位置，遭到民眾抗議。 記者郭政芬／攝影 分享 facebook

「反對納骨塔！」昨天到場除了有自救會成員外，還有竹北大義里、大眉里、尚義里、崇義里、白地里與新豐松柏村等民眾，現場激烈對話，警力加強戒備。曾台安表示，如果市公所要強力過關，居民除向陳情代表會，也會提法律訴訟，且已委託環保署前副署長詹順貴打官司。

曾台安指出，3月中進行納骨塔聯外道路拓寬工程，但住在鳳岡地區的民眾卻不知情，公所根本不尊重在地民眾。

曾台安說，納骨塔建在山上，曾在102和106年發生土石流，這是在地的疑慮，這件案子環評草率過關，地方強烈反彈，要求重新選址、退回環評。 竹北市大義里長曾台安（左四）痛批公所不尊重在地民眾，沒有先行溝通就要強行過關，沒有誠意解決問題，要求公所重新選址、退回環評。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

何淦銘表示聽到民眾表達的意見，考量到竹北市民的骨灰都往竹市大坪頂送，費用是新竹市民的3倍、約7萬8千元，代表竹北市真的有需求。

針對民眾的疑慮，何淦銘表示，會特別交代建築師送照時做預壘樁，把組織全部打到岩盤，這是最安全的方式，且下方的第六公墓做公園、停車場，未來清明節以接駁車為主，這些配套措施做好，才會對外開放。

何淦銘說，近期公所將與代表會協調地方自治法的回饋辦法，若順利通過，在地的大義里免費，周邊大眉、尚義、崇義1萬元，竹北市民2萬。