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Ingress選台灣全球9處辦活動 市議員盼促成寶可夢活動

2019-04-15 17:03聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市議會議事堂今天進行市府觀光旅遊局工作報告，市議員簡智翔質詢，為全台廣大寶可夢玩家請命，希望有機會促成寶可夢遊戲來桃園舉辦活動，簡智翔說，NIA寶可夢遊戲前身的Ingress遊戲公告，今年10月12日將在台灣桃園等全球9個地方辦活動，將吸引全球Ingress遊戲玩家來桃園打卡換寶抓寶，只要辦過Ingress遊戲，申請NIA來舉辦寶可夢遊戲機會非常大，他希望市府觀旅局結合知名遊戲來推廣桃園之美。

觀旅局長楊勝評表示，任何有助桃園觀光旅遊的資源，該局一定全力支持，如果未來NIA等各遊戲公司計畫到桃園來舉辦活動，有利推廣桃園觀光遊旅效益，該局願意支持協助。

簡智翔表示，他在選舉以來，看到各地抓寶可夢的寶友「超極無敵多」，不只是年輕人，從40歲到70歲的市民很多都熱衷玩寶可夢遊戲，以台南去年辦寶可活動5天，吸引幾十萬人、創造3或6億元商機，全球寶友來台抓寶宣傳效果大，市府舉辦農博1個月吸引150萬人，平均一天5萬人，但是台南寶可夢活動一天5萬人還不用花錢，更帶來宣傳商機。

簡智翔認為，Ingress與寶可夢遊戲同屬NIA旗下遊戲，Ingress今年10月活動，分別在美、英、德各國及台灣桃園9個地方舉辦，不能指定NIA辦活動，但辦過Ingress遊戲活動，就有很大機會辦寶可夢活動，希望觀旅局好好努力，未來若能吸引寶可夢來辦活動，吸引全球寶友來台抓寶，不僅帶來觀光、住宿商機，更有助推廣桃園觀光景點。

桃園市議員簡智翔質詢提出Ingress今年十月在桃園全球9處辦活動，為桃園吸引全...
桃園市議員簡智翔質詢提出Ingress今年十月在桃園全球9處辦活動，為桃園吸引全球玩家來抓寶，圖為桃園與全球活動地點。記者曾增勳／翻攝
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桃園市議員簡智翔（圖右）質詢觀旅局長楊勝評（圖左）以Ingress今年十月在桃園...
桃園市議員簡智翔（圖右）質詢觀旅局長楊勝評（圖左）以Ingress今年十月在桃園全球9處辦活動，希望爭取寶可夢遊戲來桃園辦活動宣傳推廣觀光。記者曾增勳／翻攝
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桃園市議員簡智翔質詢提出Ingress今年十月在桃園全球9處辦活動，為桃園吸引全...
桃園市議員簡智翔質詢提出Ingress今年十月在桃園全球9處辦活動，為桃園吸引全球玩家來抓寶，圖為桃園石門水庫景點。記者曾增勳／翻攝
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寶可夢
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