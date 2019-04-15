Ingress選台灣全球9處辦活動 市議員盼促成寶可夢活動

2019-04-15 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市議會議事堂今天進行市府觀光旅遊局工作報告，市議員簡智翔質詢，為全台廣大寶可夢玩家請命，希望有機會促成寶可夢遊戲來桃園舉辦活動，簡智翔說，NIA寶可夢遊戲前身的Ingress遊戲公告，今年10月12日將在台灣桃園等全球9個地方辦活動，將吸引全球Ingress遊戲玩家來桃園打卡換寶抓寶，只要辦過Ingress遊戲，申請NIA來舉辦寶可夢遊戲機會非常大，他希望市府觀旅局結合知名遊戲來推廣桃園之美。

觀旅局長楊勝評表示，任何有助桃園觀光旅遊的資源，該局一定全力支持，如果未來NIA等各遊戲公司計畫到桃園來舉辦活動，有利推廣桃園觀光遊旅效益，該局願意支持協助。

簡智翔表示，他在選舉以來，看到各地抓寶可夢的寶友「超極無敵多」，不只是年輕人，從40歲到70歲的市民很多都熱衷玩寶可夢遊戲，以台南去年辦寶可活動5天，吸引幾十萬人、創造3或6億元商機，全球寶友來台抓寶宣傳效果大，市府舉辦農博1個月吸引150萬人，平均一天5萬人，但是台南寶可夢活動一天5萬人還不用花錢，更帶來宣傳商機。