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「桃園版館長」服務處 與時力黨部合併開張

2019-04-15 16:59聯合報 記者林育瑩╱即時報導

時代力量桃園黨部與議員簡智翔服務處於今日舉辦合併開幕茶會，時代力量主席邱顯智表示，時代力量在桃園擁有一席之地，期望從這出發，再為2020的立委選戰拚成績。桃園市長鄭文燦稍後也到黨部祝賀，除了讚賞議員簡智翔年輕有為，更打趣地說，簡曾是健身教練，是「桃園版的館長」。

時代力量桃園黨部開幕這天，現場冠蓋雲集，除了桃園區長陳智仁、議員余信憲、黃家齊、桃園市產業總工會理事長莊福凱，以及多位里長都到場參加，而時代力量唯一在桃園的議員簡智翔，不僅中央大學化材所碩士畢業，更擔任過化學工程師，還有健身教練等工作。

桃園市長鄭文燦致詞時提到，簡智翔在競選議員時，由於他擔任過健身教練，於是他幫想一個口號，稱為「桃園版的館長」。而已轉投房仲業，曾參選中壢議員的劉祐龍，也因為傘兵退伍背景，鄭文燦則稱他為「中壢傘兵」。

鄭文燦提到，時力桃園黨部所在位置，早期是南崁溪引水來灌溉的水閘門附近，因此被稱為「水汴頭」，現在叫做「汴洲里」，他期盼簡智翔從這裡出發，把桃園歷史找回來，並在議會當中，能為市民、勞工、年輕人做最大的貢獻。

議員簡智翔以台語口吻對在場的朋友說，服務處與時力桃園黨部合併，讓辦公室工作人員瞬間成長到10人，他強調，他會兌現選前承諾。盼市民多來春日路總部走走，讓時力更加茁壯。他提到，時力固定於每周四下午有法律諮詢服務，民眾若有需求可以多加利用。

時代力量邱顯智表示，去年選舉，桃園讓時力在當地擁有一席之地，他期望時力可以從這一席開始出發，再為2020的立委選戰拚出好成績。

時代力量桃園黨部開幕這天，現場冠蓋雲集，除了區長陳智仁、議員余信憲、黃家齊，還有...
時代力量桃園黨部開幕這天，現場冠蓋雲集，除了區長陳智仁、議員余信憲、黃家齊，還有桃園市產業總工會理事長莊福凱，以及多位里長都到場參加。記者林育瑩／攝影
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桃園市長鄭文燦（左二）今日參加時代力量桃園黨部與議員簡智翔（左一）服務處合併開幕...
桃園市長鄭文燦（左二）今日參加時代力量桃園黨部與議員簡智翔（左一）服務處合併開幕茶會。記者林育瑩／攝影
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時代力量鄭文燦健身
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