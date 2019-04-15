創意變生意！竹市「自造者嘉年華」4月27日登場

2019-04-15 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



創意變生意！「2019新竹自造者嘉年華會」4月27至28日在清大台積館登場，勞工處表示，除了有自造者工坊、趣味互動競賽、互動藝術展覽以外，也邀請與在地maker長期合作的資深自造者參與論壇，從教育與創新角度談台灣自造者運動。

承辦單位享印學堂創辦人賴信吉表示，今年新竹自造者嘉年華，有體驗工作坊、講座及競賽活動，主題包含雷切創作、3D列印、手作及多寶格工作坊等，以競賽的方式讓各個年齡層的Maker皆能體驗機器人實作及團隊合作創作，並於過程中培養邏輯思考能力。

其中，能輕鬆替maker複製作品的「桌上型智慧真空成型機FORMART」格外吸睛，邁雅設計創辦人史承彥表示，這是從手作達人使用者需求端發想，不需要懂數位繪圖，無需操作3D列印機，也能做出模型，讓產品輕易地量產，只要捏一捏黏土靜置硬化，或用油土、木模、馬鈴薯雕刻出創意，放上FORMART立刻將創意複製成型。