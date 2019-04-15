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外籍人士最想要的一張卡 竹市一口氣發3張

2019-04-15 15:00聯合報 記者張雅婷╱即時報導

移民署新竹市服務站今天頒發梅花卡給來自埃及的毛沙敏MOUSTAFA、伊朗籍艾米爾AMIR和美國籍蔡勁，3人因在電機專業領域擁有專才，須透過各領域專家學者組成的審查會審核通過才可核發，對外籍人士而言是一種殊榮，移民署表示，梅花卡是針對對我國有特殊貢獻、高級專業人才及投資移民等對象所頒發，獲卡後可不受居留期間達5年以上限制，與一般外僑永久居留證申請不同。

目前任職於台積電的蔡勁，於美國知名大學電機博士畢業，在電機工程方面著有多達60餘篇研究論文及68項專利，原本在美國的大公司任職，因為喜歡台灣的環境及風土民情，全家舉家從美國搬來新竹，蔡勁表示，未來會繼續留在台灣貢獻所長。

來自埃及的毛沙敏及伊朗的艾米爾，皆畢業於交通大學研究所，毛沙敏專長為電機與資訊工程，在學時與教授共同研究資訊技術上的創新，其研究成果獲國際級頂尖期刊發表，年僅28歲毛沙敏，是目前新竹市梅花卡最年輕的持有者。

而艾米爾在校時成績優異，曾獲伊朗大學程式競賽第一名，除獲多項留學生獎學金，並且在資訊安全與人工智慧有多項傑出的研究，目前亦著有相關專利及論文，受到學校教授鼓勵而順利取得梅花卡，希望能藉由授予梅花卡的榮譽，讓台灣教育培育出的高級專業人才繼續留台。

與新竹市北區戶政事務所表示，持有梅花卡者申請歸化的流程，未來申請歸化不必再檢附推薦理由書，由內政部函詢中央目的事業主管機關是否同意推薦，經其同意推薦者，除不需再經過歸化國籍的審查會程序，並且不喪失原有國籍。移民署新竹市服務站主任藍紹譽表示，毛沙敏及艾米爾未來也計畫申請歸化，讓自己變成正港台灣人。

移民署新竹市服務站今天頒發梅花卡給3名專業外籍人士，左起是伊朗艾米爾、站主任藍紹...
移民署新竹市服務站今天頒發梅花卡給3名專業外籍人士，左起是伊朗艾米爾、站主任藍紹譽、埃及毛沙敏和美國籍蔡勁。記者張雅婷／攝影
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移民署新竹市服務站今天頒發梅花卡給3名專業外籍人士。記者張雅婷／攝影
移民署新竹市服務站今天頒發梅花卡給3名專業外籍人士。記者張雅婷／攝影
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移民署梅花新竹
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