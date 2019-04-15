好消息！不用再跑外地 桃竹苗首家血友病中心今成立

2019-04-15 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為提供血友完整醫療照護，免除血友病友就醫舟車勞頓，中國醫藥大學新竹附設醫院成立桃竹苗第一個「血友病中心」。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

桃竹苗地區的血友病友有福了！為提供血友完整醫療照護，免除血友病友就醫舟車勞頓，中國醫藥大學新竹附設醫院成立桃竹苗第一個「血友病中心」，並於在世界血友病日前夕舉行開幕儀式，院長陳自諒說，將結合各科專業醫療團隊，讓病友不論有任何出血狀況或問題都能即刻接受治療。

台灣血栓暨止血學會理事長彭慶添表示，血友病是一種先天性缺乏凝血因子的遺傳疾病，導致凝血功能異常，病友必須定期回診並注射補充凝血因子。過去在醫療資源尚未完備時，家屬為避免病友因碰撞、受傷造成出血，往往限制其行動，例如求學階段時避開上體育課等活動，反而不利於患者的身心發展。目前在妥善的醫療照護下，血友病友已與常人無異，不僅可以運動，也能自由追求想實踐的目標或夢想。

彭慶添說，台北以南、台中以北都沒有血友病中心，如今新竹成立後，未來預計南桃園、北苗栗、新竹縣市約有3百名病患，他們能夠即時治療與照顧。

陳自諒表示，這是桃竹苗第一個成立的血友病中心，過去新竹地區的血友病友就醫相當不方便，不是往台北跑，就是到台中的血友病中心就醫，中國醫藥大學新竹附設醫院成立「血友病中心」不僅提供完整且專業的血友醫療服務，而且結合各科醫療團隊提供整合醫療服務，讓病友不論有任何出血狀況或問題都能即刻接受治療，同時提供友善就醫環境，讓每一位血友病友的治療流程更加順暢且保有隱私。

台灣省關懷血友病協會理事王夢龍提到，他的小孩在國小時除夕夜跌倒，當時送醫的醫院沒有專科醫師治療血友病，竟然就在醫院待了一個禮拜才得到適當治療。 如今，中醫大新竹附醫血友病中心成立，透過個管師可以24小時照護。

血友病中心主任鍾智淵指出，中國醫藥大學新竹附設醫院血友病中心成立後，有就醫需求的血友病友可以直接與中心聯繫，由個案管理師協助安排各專科的掛號以及陪同就診，免除獨自掛號候診的不便，希望無論是在醫療或生活方面，都能幫助血友病友擁有最佳的生活品質。血友病中心電話: 03-5580558轉1280。