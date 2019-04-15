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影／竹北納骨塔現勘遭民眾群起抗議 抗議公所強行過關

2019-04-15 14:19聯合報 記者郭政芬╱即時報導

竹北市長何淦銘（右二）今天邀請代表會現勘第六公墓納骨塔興建案所在地與聯外道路拓寬...
竹北市長何淦銘（右二）今天邀請代表會現勘第六公墓納骨塔興建案所在地與聯外道路拓寬位置，現場遭到民眾抗議。記者郭政芬／攝影
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新竹縣竹北市公所今早邀請代表會現勘第六公墓納骨塔興建案所在地與聯外道路拓寬位置，現場遭到大義里長曾台安偕同反鳳岡納骨塔自救會民眾抗議，痛批公所不尊重在地民眾，沒有先行溝通就要強行過關，沒有誠意解決問題，要求公所重新選址、退回環評。何淦銘回應，竹北市人口將要19萬，卻沒有納骨塔，只能往外縣市送，竹北市的確有需求，等納骨塔相關自治條例經代表會通過，會儘速召開說明會

「反對納骨塔！」今天到場除了有自救會成員外，還有竹北大義里、大眉里、尚義里、崇義里、白地里與新豐松柏村等民眾，現場發生激烈對話，外圍警力加強戒備。大義里長曾台安表示，如果市公所要強力過關，居民除向陳情代表會外，也會提法律訴訟，且已委託前環保署副署長詹順貴打官司。

曾台安指出，縣府去年8月通過「新竹縣竹北市第六公墓公園化納骨堂新建工程」環差分析後，今年三月中進行聯外道路拓寬工程，減少未來納骨塔由新豐進入第六公墓的不便，但居住在鳳岡地區的民眾卻不知情，公所根本不遵重在地民眾。

曾台安說，在地反對興建納骨塔，市長並沒有好好跟在地溝通，且自救會要求重新選址、退回環評。納骨塔是建在山上，曾於民國102年和106年都有發生過土石流，這是在地的疑慮，這件案子環評草率過關，在地強烈反彈。

何淦銘回應，第六公墓公園化與興建納骨塔的會勘，他聽到民眾表達的意見，會再跟地方開協調會。興建納骨塔已於民國80多年時就申請好，長達10多年未進行，他考量到竹北市即將破19萬人，但竹北市民的骨灰都往竹市大坪頂送，且費用是新竹市民的３倍、約7萬8千元，代表竹北市真的有其需求。

何淦銘說，在樓地板面積未變條件下，增加骨灰罐，為此也進行環差評估，約近一年才通過，針對民眾的疑慮，建築上委由水保技師設計，他也特別跟建築師交代，送照時做預壘樁，把組織全部打到岩盤，這是最安全的方式。且下方的第六公墓做公園、停車場，未來清明節以接駁車為主，這些配套措施做好，才會對外開放。

何淦銘說，近期公所將與代表會協調地方自治法的回饋辦法，若順利通過，在地的大義里免費，周邊大眉、尚義、崇義1萬元，竹北市民2萬。另外，他也強調，鳳綺步道納骨塔的位置與鳳崎步道有一定距離，不會影響民眾運動的動線。

大義里長曾台安（左四）痛批公所不尊重在地民眾，沒有先行溝通就要強行過關，沒有誠意...
大義里長曾台安（左四）痛批公所不尊重在地民眾，沒有先行溝通就要強行過關，沒有誠意解決問題，要求公所重新選址、退回環評。記者郭政芬／攝影
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