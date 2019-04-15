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穿奶粉袋、領物資 軍眷補給原來是依年齡撥發

2019-04-15 12:52聯合報 記者張雅婷╱即時報導

軍方過去提供軍眷實物補給，按照眷屬與子女年齡分大口、中口和小口撥發眷糧。記者張雅...
軍方過去提供軍眷實物補給，按照眷屬與子女年齡分大口、中口和小口撥發眷糧。記者張雅婷／攝影
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隨著眷村的改建，早期眷村生活型態消失，糧票換米糧情景也跟著消失，新竹市眷村博物館即日起全台首展「眷村補給站～軍人眷屬身分補給證主題展」，規劃有「話說眷補證」、「眷補大集合」、「眷村映象館」、「眷補記憶庫」、「眷村時光機」五個展區，重現當年眷戶彼此間濃郁的互助情誼及交流溫度，以及人力車拉米、拉鹽的熱鬧場景。

民國42年至78年間是物資相當匱乏的年代，相較於一般行業，政府給予軍人的待遇低，軍人家庭生活清苦，為照顧軍人家庭眷屬生活，軍方提供軍眷實物補給，按照眷屬與子女年齡分大口、中口和小口撥發眷糧，但隨著時代的腳步，眷村居民慢慢的在台扎根，經濟也開始好轉，漸漸擺脫往日領取物資補助的艱困歲月。

新竹市長林智堅表示，新竹市擁有47個眷村，高比例的眷村人口，為了讓眷村文化得以傳承，市府透過各類展覽將眷村文化精彩呈現，副市長沈慧虹表示，軍眷補給證展覽不僅讓有記憶的長輩能夠口述歷史，也讓無記憶的兒孫輩可以傳承歷史。

文化局長黃竫蕙表示，「眷補記憶庫」、「眷村時光機」展區還原當年眷補發放景象，透過實景與民眾互動；「話說眷補證」敘述軍人眷屬補給證的由來，及眷補證補給福利與使用方式；「眷補大集合」展示眷補證典藏，展出42年至78年間(1953~1989)眷補證各種樣式的演進外，還有同時期的互助保險證、國軍眷舍火災保險證、戰士授田證等證件展示。

「軍人眷屬身分補給證主題展」展即日起至8月31日止，免費參觀，開館時間周二至日上午9時至下午5時(周一、民俗節日休館)，相關訊息請上文化局官網https://culture.hccg.gov.tw查詢，洽詢專線03-5338442、或撥打1999為民服務專線。

眷補證典藏，展出42年至78年間(1953~1989)眷補證各種樣式的演進外，還...
眷補證典藏，展出42年至78年間(1953~1989)眷補證各種樣式的演進外，還有同時期的互助保險證、國軍眷舍火災保險證、戰士授田證等證件展示。記者張雅婷／攝影
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新竹市眷村博物館即日起全台首展「眷村補給站 軍人眷屬身分補給證主題展」，重現當年...
新竹市眷村博物館即日起全台首展「眷村補給站 軍人眷屬身分補給證主題展」，重現當年眷戶彼此間濃郁的互助情誼及交流溫度，以及人力車拉米、拉鹽的熱鬧場景。記者張雅婷／攝影
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新竹市眷村博物館即日起全台首展「眷村補給站 軍人眷屬身分補給證主題展」，重現當年...
新竹市眷村博物館即日起全台首展「眷村補給站 軍人眷屬身分補給證主題展」，重現當年眷戶彼此間濃郁的互助情誼及交流溫度，以及人力車拉米、拉鹽的熱鬧場景。記者張雅婷／攝影
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新竹市眷村博物館即日起全台首展「眷村補給站 軍人眷屬身分補給證主題展」，重現當年...
新竹市眷村博物館即日起全台首展「眷村補給站 軍人眷屬身分補給證主題展」，重現當年眷戶彼此間濃郁的互助情誼及交流溫度，以及人力車拉米、拉鹽的熱鬧場景。記者張雅婷／攝影
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新竹市眷村博物館即日起全台首展「眷村補給站 軍人眷屬身分補給證主題展」，重現當年...
新竹市眷村博物館即日起全台首展「眷村補給站 軍人眷屬身分補給證主題展」，重現當年眷戶彼此間濃郁的互助情誼及交流溫度，以及人力車拉米、拉鹽的熱鬧場景。記者張雅婷／攝影
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眷補證典藏，展出42年至78年間(1953~1989)眷補證各種樣式的演進外，還...
眷補證典藏，展出42年至78年間(1953~1989)眷補證各種樣式的演進外，還有同時期的互助保險證、國軍眷舍火災保險證、戰士授田證等證件展示。記者張雅婷／攝影
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眷補證典藏，展出42年至78年間(1953~1989)眷補證各種樣式的演進外，還...
眷補證典藏，展出42年至78年間(1953~1989)眷補證各種樣式的演進外，還有同時期的互助保險證、國軍眷舍火災保險證、戰士授田證等證件展示。記者張雅婷／攝影
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