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中壢中平商圈騎樓整平了 逛街購物行走更舒適自在

2019-04-15 11:00聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

劉柏成（右）表示中平商圈騎樓整平後，遊客和住家行走更有保障。圖／中平商圈發展協會...
劉柏成（右）表示中平商圈騎樓整平後，遊客和住家行走更有保障。圖／中平商圈發展協會提供
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桃園市台鐵中壢站前中平商圈發展協會致力推動地方發展與社會公益，商圈理事長劉柏成（石頭里里長）和團隊去年配合市府騎樓整平計畫，讓中平商圈成為桃園騎樓整平示範區之一，也是政府重點發展的商圈。劉柏成今天表示，市長鄭文燦上周到中平商圈了解騎樓整平成果，致贈感謝狀給協助推動騎樓整平的地方代表，承諾市府將擴大推動辦理。

鄭文燦說，桃園升格直轄市後人口持續成長，商業活動愈趨熱絡，人們對都市中無障礙、友善人行空間的品質日益重視。騎樓提供一般民眾、菜籃族、動不便人士、推嬰兒車的父母等通行使用，是都市中最重要的人行環境之一。

為此，市府工務局與養工處結合地方資源，積極推動騎樓整平工作。桃園自99年起逐年申請中央補助進行騎樓改善，迄今改善長度已逾6公里，共計完成45處路段，涵蓋8個行政區。

騎樓整平工程因屬私權範圍，需先取得所有權人同意才能施作，為提高同意率，市府團隊將整平工程分為４階段縮短於３天內完工，且施工期間設置臨時人行通道，提供商家持續營業與遊逛人潮所需之通行功能，此外，更結合在地力量，共同鼓勵倡導騎樓整平，大幅提高民眾參與騎樓整平的意願。目前已改善的6公里騎樓有超過4公里在升格後完成的，包括中壢區騎樓整平施工路段長度約1.4公里，是桃園市密度最為集中且改善長度最長之地區。

中壢區升直轄市後才啟動騎樓整平工作，但執行至今已完成整平長度遠高於其他地區，僅次於桃園區，地方代表積極協助市府進行意願調查，取得所有權人同意。鄭文燦因此致贈感謝狀，劉柏成當天和居民、店家也參加頒獎並唱「歡喜迎熱鬧」，代表無障礙騎樓讓石頭里老幼歡喜安行、商圈亦有熱鬧商機。

劉柏成表示，石頭里每4人有1人是65歲以上長者，當地極需安全、無障礙的友善人行環境，加上中壢車站平均每天進出5萬多人次，站前中正路正進行捷運工程，行人高度倚賴中正路、中平路、中山路等週邊騎樓，透過騎樓整平能讓老幼安全行走，他也會持續針對不平的馬路進行刨舖，並爭取徒步區鋪面改善。

鄭文燦到中壢區中平商圈了解騎樓整平成果。圖／中平商圈發展協會提供
鄭文燦到中壢區中平商圈了解騎樓整平成果。圖／中平商圈發展協會提供
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鄭文燦（左）致贈感謝狀給協助推動騎樓整平的地方代表。圖／中平商圈發展協會提供
鄭文燦（左）致贈感謝狀給協助推動騎樓整平的地方代表。圖／中平商圈發展協會提供
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