潑水節內涵你知道嗎 潑水代表祝福還可以傾訴愛意

2019-04-14 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



你知道潑水節有什麼樣的意涵嗎？為讓民眾了解泰國潑水節慶，移民署桃園市服務站與桃園市立圖書館在今天舉辦「泰精彩」-瞭解泰國文化及DIY研習課程，課程除了有全家大小一起參加，還邀請泰國新住民林怡青介紹泰國風俗習慣、語言、傳統服飾和潑水節，還有手做泰國神獸大象黏土DIY，歡度不一樣的泰國潑水節。

桃園市服務站主任林萬益表示，每年4月13日起一連三天是泰國人的新年，又稱為「宋干節」，同時也是大家耳熟能詳的泰國潑水節，潑水在泰國習俗意謂著可以洗去過去一年的不順利，在新的一年擁有好運氣。而潑水方式也是有所區別的。

例如對長輩的潑水，通常是用葉子沾水輕灑幾滴，屬於斯文型的；年輕男女也會藉「潑水」，對心儀的對象傾訴愛慕之意；還有一種則是瘋狂大潑水，而且被潑的人還不能躲，聽說會躲掉福氣。如果只是路過且被潑的全身濕淋淋，記得千萬別生氣，這可是有好福氣的象徵。