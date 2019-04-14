防石虎改造雞舍啟動 創造養雞戶及保育雙贏

2019-04-14 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



台灣石虎保育協會、窩窩合作發起「拯救臺灣石虎：吃雞．毒殺．衝突化解─全民募資計畫」，希望解決淺山地區石虎入侵雞舍吃雞，與農民利益衝突的問題，今天啟動在苗栗縣通霄鎮打造2間防治石虎雞舍，創造養雞戶及保育石虎雙贏。

台灣石虎保育協會、窩窩合作發起「拯救臺灣石虎：吃雞．毒殺．衝突化解─全民募資計畫」，募資約700萬元，計畫2年內改造100座雞舍，防治石虎吃雞，今天改造通霄鎮內湖里2間雞舍，通霄鎮楓樹社區農民徐昌田指導雞舍搭建，內湖里長林輝權也到場肯定這項計畫兼顧養雞戶利益與石虎保育。

居民曾漢東說，他在住家旁養雞，準備年節加菜或拜拜用，雞舍上個月遭石虎半夜侵入，損失3隻雞，都已是5、6台斤大，難免會心疼，但石虎因為人類造成棲地及食物來源遭破壞，只好鋌而走險吃雞難以責怪，當時他就把其他雞隻移到他處。

他表示，鄰居雞舍被石虎吃掉5、6隻雞，隔壁養雞場也損失20隻以上，石虎瀕臨絕種，他贊成要保護，否則可能成為下一個台灣雲豹，但相對的雞舍保護措施要做好，避免石虎再來吃雞，造成農友的損失。