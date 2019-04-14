中油天然氣三接站工程動工 中油：人工陸域未破壞藻礁

2019-04-14 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



中油在桃園市觀音區觀塘工業區興建第三天然氣接收站，引發環團反對破壞藻礁抗爭，中油在環評通過和內政部開發許可下，今年悄悄在觀塘工業區人工陸域進行第三天然氣接收站動工，中油副總方振仁今天下午表示，中油啟動第三天然氣接收站工程，三接在既有觀塘工業區23公頃用地施工，沒有破壞到藻礁的範圍。

因應中央無核家園政策，配合台電大潭電廠機組擴建，中油在原有東鼎觀塘工業區用地興建第三天然氣接收站場址，中油三接在環評通過及取得政府開發許可，獲得開工許可，中油工程機具、車輛正在觀塘工業區土地進行填地施工，中油表示，「第三天然氣接收站在法定許可下動工」。

方振仁表示，因應能源政策，現有中南部2座接收站無法應付南氣北調，中油第三接收站勢在必行，中油會兼顧環保需求，做好各項環保事項，為保護藻礁，第三接收站工程面積最後退縮到23公頃，包括原有觀塘工業區既有人工構造物13公頃及聯外道路、溫排等設施用地10公頃，沒有破壞到藻礁範圍。