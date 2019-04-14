43項高低空極限挑戰 桃園青年體驗園區搶先體驗

2019-04-14 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市新屋區桃園青年體驗學習園區今天開幕啟用，市長鄭文燦到場擔任園區工日教練，帶領青年勇闖及挑戰，園區43項國際認證的高低空體驗設施及CS安全弓箭、真人版手足球等戶外探索體驗設施，歡迎青年朋友或機關團體企業，組隊挼受精彩刺激的挑戰極限活動。

坐落在新屋永安漁港旁的桃園青年體驗學習園區，採ROT方式經營，園區戶外設有北台灣最多、計43項符合ACCT（美國挑戰課程技術協會國際認證）的高低空體驗設施，使用符合CE（歐洲合格認證）或同等級經認證的安全裝備。

適合大專院校及企業機關團體，預約舉辦露營、烤肉及野訓活動園區，室內規劃多功能會議廳及多功能學習教室，並提供露營基地、課程住宿等完善設施。桃園市市長鄭文燦也擔任園區一日教練，介紹園區活動設施，帶領清華高中、新屋高中、觀音高中同學搶先體驗，期盼

年輕人在這裡展現勇氣和自信，讓桃園青年體驗學習園區，成為年輕人最喜愛的探索基地。

青年體驗學習園區除戶外高低空、自我確保設施、CS安全弓箭、風雨操場、遊憩場外，更有真人版手足球等多種類型戶外設施。室內有多功能會議廳及學習教室及住宿房間，在園區內辦理校外教學、畢業旅行、研習會議以及員工旅遊等，讓學校機關和企業團體參與者，結合休閒與專業訓練，增強團體凝聚力及向心力。

市長鄭文燦指出，桃園青年體驗學習園區鄰近永安漁港，除園區內各項體驗設施，未來還可結合自然生態規劃多元玩法，讓遊客同步體驗牽罟、一支釣等客家漁業文化、藻礁生態、南岸綠色隧道的自行車慢遊以及後湖溪泛舟等活動。

今年桃園市政府青年局，以「SHOW TRUE TITLE」理念首創「青年抬頭節」，TITLE諧音「抬頭」，代表自信與夢想，期盼每個人要有自己人生的主題，勇敢冒險、行動、做自己。

市府在今年青年節，獻給青年3大禮物，包括位於大興西路與中正路口的「G10 GO!貨櫃市集2.0」，提供各項文創商品販售；桃園區大興西路與正光路口「興光堡壘青年創藝聚落」，提供音樂、舞蹈等藝文社團表演基地。