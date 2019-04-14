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竹市淨灘塑膠垃圾最多 還曾清出馬桶與廢棄機車

2019-04-14 17:09聯合報 記者張雅婷╱即時報導

配合422世界地球日，新竹市環保局今在南寮貝殼公園辦理春季淨灘活動，有36個團體共2千人參加。環保局表示，今年淨灘過程中發現塑膠垃圾佔最大宗，過去除了塑膠瓶、包裝飲料瓶、保麗龍、玻璃瓶、還清出過馬桶與一輛廢棄摩托車，眾人共同宣誓少用一次性塑膠製品，除能搶救海洋環境外，也為自己的健康把關。

新竹市副市長沈慧虹表示，現在垃圾車天天穿梭大街小巷，收運垃圾很便利，但還是有一些人習慣隨手將垃圾丟到河川，就像上周高雄河川發現許多用保麗龍包裝袋包裹的芭樂被丟棄在水溝，殊不知垃圾丟下後，將匯流至海洋，海洋的魚蝦貝類吸收了以後就回饋給食用者，目前全球的海洋充斥著塑膠垃圾，不僅危害海洋生物，也透過食物鏈影響人類健康。

環保局為了落實海灘垃圾源頭改善，本次淨灘活動採用「國際淨灘行動海洋廢棄物監測」執行方式ICC(International Coastal Cleanup)進行分類，也讓新竹市企業、團體及民眾明白如何改善海洋垃圾的產出及垃圾來源，用淨灘垃圾分析達到源頭管理改善的目標，將乾淨無污染的海岸環境留給新竹市民及觀光客。

環保局長江盛任表示，新竹市的海岸設施非常完善，吸引很多民間團體包括其他縣市的學校、團體來參與淨灘，例如近日就有台北市敦化國小師生80人到幸福沙灣淨灘，昨天新竹郵局局長徐志宏率領郵局同仁、員眷及南寮社區發展協會志工共200餘人，在東西向快速道路南寮終點處河堤沿岸淨灘，讓到旁邊親子運動公園休憩的民眾感受海岸潔淨。

環保局表示，今年淨灘清出的垃圾大部分都是塑膠垃圾，還有民眾發現有一大片漁網深深的埋在沙土中號召20幾個人，一起合力將整個漁網拉起，挽救沙灘上海洋生物的性命。

配合422世界地球日，新竹市環保局今在南寮貝殼公園辦理春季淨灘活動，有36個團體...
配合422世界地球日，新竹市環保局今在南寮貝殼公園辦理春季淨灘活動，有36個團體共2千人參加，環保局表示，今年淨灘過程中發現塑膠垃圾佔最大宗。圖／環保局提供
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淨灘新竹保麗龍

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