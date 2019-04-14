桃園市長盃太鼓大賽 40支隊伍氣勢磅礡登場

2019-04-14 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



2019年桃園市長盃太鼓大賽，今天在桃園市立圖書館平鎮分館演藝廳，氣勢磅礡登場，共有40支隊伍，500多名國小及幼兒園小朋友參賽，由教育局高安邦局長主持並開鼓，展開激烈的太鼓交流賽事。

桃園市教育局局長高安邦表示，市長盃太鼓大賽由桃園市曼哈頓藝術教育協會主辦，桃園市已有多所幼兒園、國小、國高中，甚至樂齡中心皆規劃太鼓課程，並結合音樂與表演藝術發展太鼓團隊。第2屆太鼓比賽，參賽對象以幼兒園及國小學童為主，將來希望逐年擴大比賽規模，發展各年齡等階段賽事。

第2屆桃園市長盃太鼓大賽，共有40支隊伍，500多名國小及幼兒園小朋友參賽。國小組的參賽學校都有赫赫戰功，去年國小組冠軍隊伍溪海國小太鼓隊，將面臨嚴峻的挑戰。

大業國小太鼓隊，曾榮獲2018WGIT世界室內行進樂大賽定點室內打擊組國際銀質獎。新埔國小太鼓隊參加全國音樂比賽，在105與106學年度榮獲打擊樂組優等，常受邀擔任各大活動或頒獎典禮開場，桃園市跨年晚會，也是由新埔國小太鼓隊擔綱表演。

南門國小太鼓隊曾獲邀桃園慈護宮媽祖誕辰慶典及市府新春團拜表演，是深耕多年特色社團，訓練時融入舞蹈肢體韻律之美，南門國小舞蹈隊參加107學年度全國學生舞蹈比賽，也獲得國小A團體乙組民俗舞特優殊榮。

埔心國小24節令鼓，以中國傳統節氣為內涵，賦予不同鼓法研創，反映季節、降水和農事活動。24節令鼓也融合書法、武術套鼓，表演時節奏快慢有致，一氣呵成整齊動作，能營造磅礡氣勢，不論聽覺或視覺都相當震撼。