八德輪椅舞團 為身障朋友找回自信

2019-04-14 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



「不管跳的好不好，樂觀克服最重要」今日桃園巨蛋體育館舉辦「桃園身心障礙嘉年華會」， 其中桃園市肢體傷殘協會的「任鵬飛輪舞蹈團」運動輪椅舞表演者，他們是跨障礙類別的組合，在訓練的過程中，得克服學員肢體不便、聽不到節奏的聾人，再再地考驗著教練耐心與智慧，然而帶團的57歲洪麗香教練展現細心，從旁教導、加油打氣，並積極找尋舞台，讓身障朋友透過表演重新找回自信。

桃園市肢體傷殘協會位在八德的「任鵬飛輪舞蹈團」，是由洪麗香教練一手帶領，洪麗香在四十年前，曾因染上紅斑性狼瘡，更在十年前因胸椎遭到細菌侵蝕而住院，當時她不管做什麼動作，神經都會受到壓迫，但經過治療後，卻奇蹟式的痊癒，讓她下定決心投入社會公益，幫助更多的身障朋友。

教練洪麗香說，為了幫助身心障礙朋友走出來，在民國101年與兒子劉迦勒成立「任鵬飛輪身心障礙輪椅舞」，團員中有肢體障礙、也有聽不到的聾啞人士，洪麗香教練為建立身障者的信心，以音樂溝通、手勢動作找拍子指引，更請手語志工指導，讓學員願意克服身體的不便，隨著音樂的節奏起舞，她也積極為他們找尋表演舞台，讓學員們有嶄露頭角的機會。

帶團班長，56歲小兒麻痺患者陳朝興說，由於出生後發高燒造成腿部癱瘓，走路一拐一拐，都得靠輪椅扶助，求學還受到同儕異樣眼光、高職畢業後求職屢屢碰壁，想融入人群又不被接納，心裡頓時感到自卑，但在23歲那年，在報上看到了肢體傷殘協會辦理游泳班招生，好奇之下去報名，到了現場才曉得還有其它學員與他一樣，甚至有些人狀況比他更辛苦，當下覺得更應該珍惜現在的自己。