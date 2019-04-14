300多里民反對納骨塔 將成立自救會要求停工

2019-04-14 15:10 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣頭份市上興里原寶恩納骨塔案停擺多年，去年重啟施工，附近上、下興里300多名居民今天上午在里社區活動中心集會，表達反對興建納骨塔，將成立自救會，要求立即停工，否則不排除更激烈抗爭。

今天上午集會由上興里長陳仁成召開，300多人參加，苗栗縣議員陳光軒、曾玟學、黎煥強、溫宜靜、張淑芬及頭份市民代表會主席溫俊勇等人出席，苗栗縣長徐耀昌頭份服務處林佛樹則轉達縣府「依法辦理」決心與立場，他也會告訴主管機關許多事情公開，就不會產生誤會。

陳仁成說，上興里納骨塔案2013年拍賣移轉以來，里辦公處僅收到有關排水溝淤泥問題公文，其餘無從得知，去年起不斷有里民質疑，因此今天集會聽取意見，彙整後5月7日晚上7點舉行的里民大會，希望縣府有關單位列席答覆。

多名里民發言指出，上興里納骨塔案停工多年重起爐灶，業者根本沒有與地方溝通，過去卡關的聯外道路等問題，也未見改善，如果納骨塔興建，掃墓時即將造成塞車，馬路成了停車場，此外，衝擊當地房地價值，路邊就可以發現拍賣的看板，公寓的價格買到豪宅，影響民眾權益。

里民群情憤，一致通過成立自救會，並要求業者立即停工，曾玟學等人表示，上興里納骨塔案不少是沿用當時舊法令規定，且相關程序及時間點，有必要進一步釐清，他們會監督縣府把關，另一方向群眾也可以提起第三人訴訟，由上級機關認定合法性。