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黃國昌控壢新違建檢舉沒人拆 桃市府：會排拆

2019-04-14 14:25聯合報 記者林育瑩╱即時報導

立委黃國昌在臉書爆料，指桃園壢新醫院有「巨大」違建，但毫無動靜，似乎沒人動得了張...
立委黃國昌在臉書爆料，指桃園壢新醫院有「巨大」違建，但毫無動靜，似乎沒人動得了張煥禎，不過桃園市府回應，查報列管的違建，建管處仍會依序排拆。圖／取自黃國昌臉書
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涉嫌逃漏稅的桃園聯新醫療國際集團總執行長、壢新醫院院長張煥禎，今日遭立委黃國昌爆料，指所屬的壢新醫院有「巨大」違建，但毫無動靜，似乎沒人動得了張煥禎，不過桃園市府回應，查報列管的違建，建管處仍會依序排拆。

黃國昌表示，日前接到投訴人指出，幾年前向桃園市府檢舉壢新醫院的巨大違建，但毫無動靜，似乎沒人動得了張煥禎。投訴人質問黃國昌，臺灣還有公平正義嗎？黃國昌諷「巨大違建沒人敢拆、張煥禎果然真夠力。」

黃國昌直指，非法作假帳逃稅五億的壢新醫院院長、也是中華奧會副主席張煥禎，政商關係果然非同小可。由前法務部長邱太三，透過桃園地檢署檢察長關說施壓，重創司法公信力。

黃國昌根據議員簡智翔資料指出，聯新醫院的巨大違建，的確早在2015年就已遭檢舉。市府在104年列管，並認定該違建（入口處雨遮）屬於A0類，應優先拆除。然而四年過去了，他前天至現場查證，巨大違建迄今仍屹立不搖，

對此，桃園市建管處表示，聯新國際醫院（原壢新醫院）的1樓雨遮大約100坪，於104年查報，屬於施工中新違建（分類為A0）；12樓增建了15坪辦公室，於106年查報，屬是屋頂平台既存違建（分類為B0）。目前均已列管將依序拆除。

建管處提到，目前桃園將農地大型違建工廠及倉儲列為優先拆除對象，而自104年迄今已經拆除的農地大型違建面積接近24萬平方公尺，是六都之冠。建管處表示，雖然壢新醫院非屬農地大型違建，但依然是查報列管的違建，建管處仍會依序排拆。

桃園壢新醫院院長張煥禎涉逃漏稅五億元遭起訴，還爆發檢察長關說疑雲。圖／聯合報系資...
桃園壢新醫院院長張煥禎涉逃漏稅五億元遭起訴，還爆發檢察長關說疑雲。圖／聯合報系資料照片
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桃園市建管處表示，聯新國際醫院（原壢新醫院）的1樓雨遮大約100坪，於104年查...
桃園市建管處表示，聯新國際醫院（原壢新醫院）的1樓雨遮大約100坪，於104年查報，屬於施工中新違建（分類為A0）；12樓增建了15坪辦公室，於106年查報，屬是屋頂平台既存違建（分類為B0）。目前均已列管依序排拆。圖／取自黃國昌臉書
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黃國昌

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