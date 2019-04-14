2020台灣設計展 竹市獲共同主辦權

2019-04-14 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



2020台灣設計展主場館將在新竹公園舉行，圖為風livehouse去年舉辦台灣建築界盛會「2018實構築展」，展出台日優秀建築作品。圖／新竹市府提供 分享 facebook

繼日前2021台灣燈會確定落腳竹市，2020台灣設計展竹市也獲得共同主辦權，新竹市府預計以新竹公園為主展場，並設計系列展場、各式體驗學習活動，讓展覽能量擴及整個城市。新竹市長林智堅表示，展覽除讓世界看見竹市的設計能量，也將引入更多創意人才與設計新思維，盼引領城市與竹市產業進入「設計驅動創新」的新階段。

台灣設計展由經濟部工業局主辦、台灣創意設計中心執行，每年以徵選方式與不同地方政府共同合作辦理，經濟部工業局評選，竹市府獲得「2020台灣設計展」共同主辦權，竹市府產業發展處表示，台灣設計展是台灣最具規模的設計展之一，台灣設計展的核心價值在於串聯中央與地方資源，透過設計的轉化及加值，將國際設計趨勢串連在地文化、教育及產業，建構民眾對生活美學的認知。

林智堅指出，市政府近年來持續以設計導入建設，建設新竹之森、微笑水岸等藍綠帶營造城市美學，並協助好香米、水潤餅等傳統地方好物重新包裝促品牌升級，將協同新竹科學園區、工研院、國家實驗室提供技術與媒合協助，並推動科技x設計媒合論壇推動產業做技術與應用層面的提升。