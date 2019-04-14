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食飽茫、承蒙你 竹縣立委參選人LINE貼圖推生活用客語

2019-04-14 12:21聯合報 記者郭政芬╱即時報導

邱一峰說，Line是民眾生活中常用的手機通訊軟體，希望大家可以在聊天當中，使用「...
邱一峰說，Line是民眾生活中常用的手機通訊軟體，希望大家可以在聊天當中，使用「竹縣峰客語Line貼圖」達到推廣客語。圖／邱一峰團隊提供
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「承蒙你」、「煞猛打拼」、「再來聊」，國民黨立法委員第二選區參選人邱一峰推出「竹縣峰客語Line貼圖」，具有年輕人的kuso創意，還有寓教於樂的效果，鄉親們覺得生動有趣很親切。邱一峰說，Line是民眾生活中常用的手機通訊軟體，希望大家可以在聊天當中，使用「竹縣峰客語Line貼圖」達到推廣客語，關心客家文化的目的，也拉近彼此的距離。

邱一峰表示「竹縣峰客語Line貼圖」共有24個貼圖，透過貼圖傳承客家人硬頸打拚、好客的精神，貼圖中的客語有「按早（早安）、嘸問題（沒問題）、承蒙你（謝謝您）、細妹按靚（小女孩很漂亮）、食飽茫（吃飽了嗎）、煞猛打拼（努力打拚）、落水咧（下雨了）」等等親切的日常生活日語，隨時關心大家的生活和心情。

邱一峰提到，會有此發想是因為想讓Line貼圖變得更親切，大家在聊天當中，能有客語的貼圖，應該也是貼圖中的特色，加上日前新竹縣警察局也鼓勵員警說客語接地氣，就是希望能讓民眾到警局時多一份親切感，這都是很值得我們肯定的，也希望相關的政府機關，也能跟進推廣，邱一峰絕對全力支持與協助，未來進入國會，也將積極為客家發聲。

邱一峰強調推廣客語，要從生活中開始，許多年輕媽媽認為非常有趣，要教小孩也比較容易。希望新竹縣內政府部門在民眾洽公時都能適時的使用客語，讓民眾覺得親切也有安心的感覺。

「竹縣峰客語」連結如下，https://line.me/S/sticker/7242160

邱一峰說會有此發想是因為想讓Line貼圖變得更親切。圖／邱一峰團隊提供
邱一峰說會有此發想是因為想讓Line貼圖變得更親切。圖／邱一峰團隊提供
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國民黨立法委員第二選區參選人邱一峰推出「竹縣峰客語Line貼圖」。圖／邱一峰團隊...
國民黨立法委員第二選區參選人邱一峰推出「竹縣峰客語Line貼圖」。圖／邱一峰團隊提供
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