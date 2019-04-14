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吸引1600人參加 桃園身心障礙嘉年華

2019-04-14 11:44聯合報 記者林育瑩╱即時報導

鄭文燦前往與啟英高中師生合照，被學生稱呼「市長」的時，鄭文燦回說，「你們不用叫我...
鄭文燦前往與啟英高中師生合照，被學生稱呼「市長」的時，鄭文燦回說，「你們不用叫我市長，叫我燦哥就好。」記者林育瑩／攝影
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桃園巨蛋今天上午聚集許多學校師生及身心障礙團體，參加桃園市體育局與桃園市三項運動推廣協會共同舉辦「桃園身心障礙嘉年華會」，包括身心障礙者、師生家長共吸引超過1600人參加，並由路得啟智學園樂器表演、啟英高中舞蹈、肢體傷殘協會運動輪椅表演拉開序幕。桃園市長鄭文燦盼透過嘉年華會形式，讓更多市民了解、付出、鼓勵身心障礙朋友，給予他們學校到社會最大的後盾。

桃園市長鄭文燦致詞時指出，桃園市身心障礙嘉年華連續舉辦8年，目前全市身心障礙者約8萬多人，市府各單位更在身障者的求學、就業到生活方面提供協助，其中體育局提供身障者休閒及運動環境，包括公園增設更多共融式遊具，國民運動中心增設身障運動設施；社會局推動身障者福利措施，協助及補助身障朋友生活所需。

而勞動局也辦理「促進桃園市身心障礙者街頭藝人就業計畫」，增加身障朋友就業、表演機會；文化局則舉辦各項才藝大賽，提供身心障礙朋友才藝表演的舞台等，期盼提供身心障礙朋友更多元的就業機會和友善的生活空間。

鄭文燦在致詞結束後，走下舞台與其它民意代表、體育局長莊佳佳直奔到趣味競賽其中一區的「投籃百分百」觀看競賽，不過在觀眾的簇擁下，鄭文燦現場大秀籃球絕技，讓現場尖叫聲連連、加油聲不斷，當鄭文燦與啟英高中師生合照，被學生稱呼「市長」的時，鄭文燦回說，「你們不用叫我市長，叫我燦哥就好。」，頓時引來一片歡笑，卻也呼應身心障礙者不因先天及後天的障礙而與一般社會大眾有所區別。

桃園市體育局莊佳佳表示，現場不但安排了學校、身心障礙社團等10組約140名舞者的才藝表演，同時還有「力拔山河」、「百發百中」、「大手牽小手」、「投籃百分百」及「棒球九宮格」等5項趣味競賽，分為國小、國中高中社會親子組3個組，共有48隊報名同樂，1樓迴廊還設有愛心園遊會供提供身障者手工藝品、自製美食等。

體育局期盼嘉年華活動，能讓身障朋友平時的努力之下，在舞台大放異彩，而每一場表演都是在場身障朋友，展現他們對生命強健的韌性，希望透過現場與會觀眾的掌聲，讓他們活出自我，展現更好的生命價值。

桃園市長鄭文燦（中）期盼透過嘉年華會形式，讓更多市民了解、付出、鼓勵身心障礙朋友...
桃園市長鄭文燦（中）期盼透過嘉年華會形式，讓更多市民了解、付出、鼓勵身心障礙朋友，給予他們學校到社會最大的後盾。記者林育瑩／攝影
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桃園市長鄭文燦（左二）致詞後，走下舞台與直奔到趣味競賽其中一區的「投籃百分百」小...
桃園市長鄭文燦（左二）致詞後，走下舞台與直奔到趣味競賽其中一區的「投籃百分百」小試身手，在大家的簇擁下，鄭文燦大秀籃球絕技，讓觀眾尖叫聲連連、加油聲不斷。記者林育瑩／攝影
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桃園市肢體傷殘協進會以任鵬飛輪為題，共有22位肢體、聽覺與心智天使、志工組合演出...
桃園市肢體傷殘協進會以任鵬飛輪為題，共有22位肢體、聽覺與心智天使、志工組合演出。記者林育瑩／攝影
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