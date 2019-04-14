全台最佳賞螢區 內灣螢火蟲季本周登場

2019-04-14 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣內灣東窩野溪被評比為全台最佳賞螢區之一，螢火蟲季將於4月17日登場，每天出現的極大期是晚上7點到8點，主要賞螢的地點在東窩星海螢區及南坪古道，周末會有導覽解說。

今年適逢內灣商圈慶祝20周年，除了既定的螢火蟲定點解說服務之外，內灣形象商圈發展協會也特別設計了一系列包套的體驗活動，包含野薑花粽子、野薑花蛋捲、絹印筆袋、手工筆記本等豐富的DIY等，歡迎民眾前來體驗，將會為遊客們介紹更深度的內灣，讓來遊客們對內灣這充滿小故事的小山城，有更多的認識與認同。

內灣形象商圈發展協會温慧玲理事長表示，4、5月的螢火蟲季是內灣一大盛事，螢火蟲每天出現的極大期是晚上7點到8點，賞螢的地點離內灣火車站不到10分鐘的路程。螢火蟲喜歡溫暖潮濕的天氣，因此下過雨的夜晚，更容易見到大量的螢火蟲。

內灣形象商圈發展協會表示，內灣是全台最早推動螢火蟲觀光的地區之一，賞螢步道為新竹縣的馬武督道路，入口處距離車站僅僅步行10分鐘路程道為主，內灣形象商圈發展協會每年亦會於賞螢季節安排人力進行交通管制，讓遊客們可以放心的在賞螢區悠遊。

此外，螢火蟲數量多，內灣形象商圈發展協會說，內灣居民對於螢火蟲的復育非常用心，其實我們都知道螢火蟲的復育工作就是不破壞棲地，所以在勸導螢火蟲棲息地的農家停用農藥及除草劑的同時，還會使用一些天然的堆肥例如野薑花葉梗等其他部位製作堆肥，來維持當地的友善環境。

內灣形象商圈發展協會將於賞螢季節舉辦定點解說服務，希望能讓遊客在觀賞螢火蟲時，能對牠們能有更多的了解與認識，進而知道如何保護牠們。

另外要提醒遊客來賞螢時，注意有四不：

1不要拿手電筒照射螢火蟲。

2不要在賞螢區大聲喧嘩。

3不要捕捉螢火蟲並帶回家

4不要踩入路旁的草叢。這樣螢火蟲的生態才能永續經營。

賞螢資訊：

1.自行開車：國道1號-新竹交流道下-縣道117線-省道臺68線-省道臺3線-縣道120線。

2.自行開車：國道3號-竹林交流道下-縣道120線。