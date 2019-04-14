種樹的好處算得出來 i-Tree告訴你種樹能省多少

2019-04-14 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



林業試驗所森林保護組研究員陸聲山博士〈拿麥克風者〉正在為大家講解如何測量樹木的相關數據資料。記者陳斯穎／攝影 分享 facebook

種樹有好處大家都知道，但具體來說究竟能產生多少好處？梧桐環境整合基金會在竹北食物森林舉辦世界地球日活動，邀請行政院農業委員會林業試驗所專家，現場介紹美國「i-Tree都市林生態系服務效益評估系統」，實地帶領百名企業志工現場進行樹木調查，將森林樹木所帶來的好處，換算成具體數字。

林業試驗所森林保護組研究員陸聲山博士表示，樹木能為環境帶來的各種生態系服務功能，但往往因無法將效益具體量化，而被人們所忽略。「i-Tree」是美國開發並開放全球使用的工具系統，無論是專家或一般人都可以使用，只要輸入樹種、樹高、樹幹直徑等相關資訊，系統就會自動計算出樹木1年的固碳量、暴雨截洪量，以及相當於省下多少電費等數字。

以國內常見的都市林樹種樟樹為例，經由i-Tree系統的分析，一棵胸徑40公分左右的樟樹，可為都市帶來的經濟價值約為1769元，包含節省能源約255元，代謝空氣汙染物約116元，吸收二氧化碳約48元，逕流防止約441元，美感價值約909元。

梧桐基金會也指出，雖然數字並不能代表樹木全部的好處，但數字能把抽象的好處，轉化為一般人日常熟悉的價值單位，有助於提升政府單位和企業評估種樹的成本效益。

陸聲山說，「i-Tree」已經在美國推行20多年，在全球許多國家也都被廣泛使用，而台灣則是在近2年導入，展開都市林生態系服務效益數量化的研究工作，評估該系統在國內都市林管理的適用性，也希望透過這個系統，讓民眾了解到樹木與現代人類生活息息相關，將「愛樹」的觀念深植心中。