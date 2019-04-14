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頭份市上興里納骨塔案重啟 里民陳情停工說明

2019-04-14 07:46聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣頭份市上興里原寶恩納骨塔案停擺多年，2013年間拍賣移轉，業者去年重啟施工，附近上、下興里居民不斷質疑塔骨塔證照、聯外道路、水土保持及環保等問題，社區到處懸掛「抗議納骨塔」、「納骨塔影響地方」等白布條，反對興建納骨塔。

不過，苗栗縣政府認定上興里納骨塔是合法興建，指出納骨塔於殯葬管理條例2002年公布施行前，經台灣省政府核准設置，縣府去年9月核准變更，申請人依殯葬管理條例、苗栗縣殯葬管理自治條例規定，應於完工後報請縣政府辦理啟用檢查。

頭份市上興里長陳仁成表示，里民反對納骨塔案，電話他接到手軟，證照等問題里辦公處也無從得知狀況，因此今天上午10點在里活動中心聽取意見，彙整後5月7日的里民大會，希望列席有關單位答覆民眾的疑問，地方再決定下一步是否成立自救會抗爭因應。

陳仁成說，頭份市立納骨堂「頭份生命紀念館」去年10月間完工啟用，納骨塔的需求性值得商榷，此外，上興里每逢掃墓時節嚴重塞車，上興里納骨塔案如果啟用，規模比市立納骨塔還大，進塔掃墓造成的交通及噪音問題，將是居民夢魘。

陳仁成等人並陳情縣府要求業者立即停工，縣府民政處函覆指出，上興里納骨塔案1991年由台灣省政府依據「台灣省公墓、火葬場、殯儀館、納骨堂（塔）管理規則」核准設置，並無召開公聽會及距離限制相關規定，1994年取得建造執照，2004年取得使用執照，2013年經拍賣移轉，2018年核准變更。

此外，縣政府環保局2017年認定上興里塔骨塔案無須環境影響評估，業者已申請增設聯外道路，縣府去年10月核發水土保持施工許可證。

苗栗縣頭份市上、下興里反對塔骨塔案，社區到處懸掛抗議布條。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市上、下興里反對塔骨塔案，社區到處懸掛抗議布條。記者范榮達／攝影
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苗栗縣頭份市上、下興里反對塔骨塔案，社區到處懸掛抗議布條。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市上、下興里反對塔骨塔案，社區到處懸掛抗議布條。記者范榮達／攝影
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苗栗縣紀念館自救會

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